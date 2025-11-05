Ejecutivo contrató estudio jurídico en Reino Unido para presentar denuncias por el caso Cardama

“La contratación debe ser llevada a cabo necesariamente en el exterior y por lo tanto las actuaciones cumplidas serán intervenidas a posteriori por el Tribunal de Cuentas”, establece el documento. En tanto, la Dirección General de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa informó que “existe disponibilidad de crédito para hacer frente a la erogación”.

Las denuncias

El Poder Ejecutivo presentará denuncias ante distintas agencias del Reino Unido vinculadas a delitos financieros, puesto que la emisión de aval de EuroCommerce por el 5 % del valor del primer buque fue declarada en ese país.

El gobierno también evalúa presentar una denuncia ante la Serious Fraud Office, organismo británico que “lucha contra los delitos financieros complejos, imparte justicia a las víctimas y protege la reputación del Reino Unido como lugar seguro para hacer negocios”, según indica su web institucional.

Asimismo, también se analiza llevar el caso ante la National Crime Agency, entidad “responsable de liderar la lucha del Reino Unido para detener al crimen organizado”.

El asesoramiento recibido por el gobierno indica que el hecho de que EuroCommerce sea propiedad de un ciudadano ruso y que su sitio web haya sido registrado en marzo de 2022- lo que coincide con las sanciones internacionales impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania- podría configurar una posible evasión de sanciones, lo que motivaría una investigación en territorio británico.

El Ejecutivo también recibió la recomendación de remitir una carta de presentación reportando el presunto fraude, con copia a la cancillería británica -Foreign, Commonwealth & Development Office- y a la Fiscalía General del Reino Unido -Attorney General’s Office-, con el propósito de que la investigación sea tratada como prioritaria.