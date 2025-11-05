Ruglio arremetió contra Nacional: "Siempre segundos, detrás de nosotros"

“Ellos crean historias a lo largo de los años. Son distorsionadores seriales”, comenzó diciendo para explicar: “Hace 70 años se les ocurrió decir que Peñarol no había nacido 28 de setiembre de 1891 y lo repiten. Pero son solo ellos, no vas a encontrar ni una Asociación, ni nadie, que diga eso. Les preguntás porqué y te responden: ‘Porque nosotros lo creemos’. Y ahí lo siguen repitiendo”.

“En un momento, cuando comenzaron a llegar los días de cumpleaños de Peñarol los periodistas te empiezan a decir: ‘Es difícil, viste que está la polémica’. ¿Qué polémica? Nosotros cumplimos el 28 de setiembre. Esa forma de actuar la han repetido como método a lo largo de la historia”, aseveró.

Estados de WhatsApp

El presidente de los carboneros explicó cómo, a su entender, se está aplicando el “método” en la actualidad: “Ahora el relato de muchos actores que ellos tienen es que lo violento son los estados de WhatsApp del presidente de Peñarol”.

“No es violento, ni malo, que reciban ayuda económica que hace que la competencia no sea de igualdad y que los que administramos nuestros clubes de forma mas ordenada tengamos una diferencia”, dijo con ironía, para seguir ennumerando: “No lo es tampoco que Eduardo Ache (exdirigente y recientemente nominado miembro de Comité Ejecutivo de la AUF) haya dicho en una audición partidaria que se queden tranquilos que están cuidados”.

“No es violento que en una medida histórica hayan sacado a Peñarol del Ejecutivo (de AUF) cuando nadie lo podía siquiera imaginar, ni que el problema es que hayan inventado un penal el otro día (ante Defensor de Nahuel Herrera) que hasta el día de hoy nadie lo vio cuando lo tocó y mucho menos para tirarse como lo hizo el jugador rival”.

“No lo es tampoco que Cerro haya jugado con diez y Nacional con once cuando debió ser al revés”, dijo, para retomar: “Ellos te logran instalar que los problemas son los estados de WhatsApp del presidente de Peñarol. Es la misma que empezaron a hacer hace 70 años diciendo que Peñarol no nació el 28 de setiembre de 1981”.

“Y ahora veo que a ellos les gustó lo de los estados de WhatsApp también, una vez más copiando a Peñarol, como lo han hecho toda su vida. Ahora todos suben y publican, se ve que tan mal no les caen. Siempre segundos, detrás de nosotros”, cerró.