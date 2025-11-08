Díaz sobre la liquidación de Eurocommerce: "No fue una sorpresa"

Al ser consultado sobre los próximos pasos, Díaz evitó realizar mayores comentarios y afirmó que es competencia del Ministerio de Defensa Nacional. Aseguró que "hay un tema de confianza, de buena fe que lamentablemente está dañado".

Díaz confirmó la contratación de un estudio jurídico en Reino Unido que ya trabaja en la denuncia contra Eurocommerce y es firmó un contrato en España para recabar información sobre el caso.

El Ejecutivo realizó la denuncia que inició la polémica después de que determinara que la empresa española incumplió con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento por la que tenía 45 días después de firmado el contrato, que se concretó el 15 de diciembre de 2023, cuando Luis Lacalle Pou era presidente y Javier García ministro de Defensa Nacional.