Deportes Conmebol | Nacional | Cerro

Confirmado

Conmebol envía denuncia contra Nacional y Cerro por "venta de localías y compromisos antideportivos"

La Conmebol envió nota oficial a la AUF para que la comisión de ética indague sobre la denuncia anónima que llegó a la autoridad sudamericana del fútbol.

Por Redacción Caras y Caretas

El Órgano de Instrucción de la Comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha resuelto trasladar formalmente al Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) la denuncia anónima N° 28812092 contra el Club Nacional de Football y Cerro por presuntas infracciones a la normativa deportiva y manipulación de partidos.

La decisión de traslado, firmada por Rudolf Fischer, Presidente del Órgano de Instrucción, se debe a que la supuesta conducta denunciada parece ser competencia directa del órgano judicial de la AUF.

La denuncia (Nº 28812092) hace referencia a una supuesta "venta de locales, compromisos antideportivos entre clubes" y prácticas que involucrarían a equipos con mayor poder económico, que abandonarían su lealtad en el enfrentamiento mutuo. Específicamente, los hechos denunciados ocurrieron el 22 de septiembre y se mencionaron en el programa radial "Las Voces del Fútbol" de Radio El Espectador.

El origen de la controversia: la declaración de Perchman

La controversia se originó hace más de un mes, cuando el vicepresidente del Club Nacional, Flavio Perchman, confesó públicamente en El Espectador Deportes la existencia de un acuerdo verbal con Cerro que podría perjudicar a un tercero, el Club Atlético Peñarol.

En sus declaraciones, Perchman expresó:

“Peñarol va a ir al Tróccoli, nosotros a eso ya lo habíamos arreglado con Cerro a principio de año. Fue lo que quedamos de palabra cuando nosotros los ayudamos a arrancar el año y fue lo que se determinó. En ese ida y vuelta nos aseguraron que ellos no iban a cambiar la localía con Peñarol. Confío en la palabra de Jaureguiverry.”

Consecuencias en el campo y la disparidad de criterios

A raíz de estas declaraciones y una serie de debates mediáticos, Peñarol fue obligado a jugar como visitante ante Cerro en el Estadio Luis Tróccoli sin la presencia de público aurinegro, por disposición de la AUF en un encuentro en el que Cerro se impuso 2-0.

En un contraste notable, el encuentro en el que a Nacional le tocaba ser visitante ante Cerro, se disputó en el Estadio Centenario y contó con la presencia de su público. La denuncia señala que esta disparidad en la aplicación de localías y acuerdos representa una conducta antideportiva que favorece a unos y perjudica a otros.

Posibles sanciones que enfrenta Nacional

La gravedad del caso se subraya por las posibles consecuencias si se comprueba una acción antideportiva por parte del Club Nacional o la violación del artículo 20 del Código Disciplinario de la FIFA, el organismo rector del fútbol.

De ser hallado culpable, Nacional podría enfrentar una inhabilitación para participar en cualquier actividad futbolística por un periodo de hasta 5 años, además de tener que pagar una multa de un millón de dólares ($1.000.000).

El Tribunal de Ética de la AUF es ahora el encargado de dilucidar la validez de la denuncia y determinar las responsabilidades.

