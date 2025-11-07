Las medidas sociales y de seguridad que aplicó el Gobierno para atender la violencia en las escuelas

"Mejorar la convivencia y las acciones que se despliegan en territorios"

Caggiani afirmó que este tipo de hechos es inadmisible en un centro educativo, por lo que la reunión entre las autoridades apunta a mejorar la convivencia y las acciones que se despliegan en territorios a través de programas educativos sociales, precisó.

“Vamos a reforzar las condiciones para que haya garantía de que los gurises puedan ir a la escuela, de que los docentes puedan trabajar tranquilos, y que las familias puedan confiar que se retoma el cauce de funcionamiento normal”, agregó.

El jerarca adelantó que el equipo técnico que participa del programa Escuelas Disfrutables trabajará con docentes y familias y estudiantes, para reparar el daño ocasionado. “La reunión mejoró lo que teníamos antes de entrar y salimos con mejores condiciones para que se pueda retomar el trabajo en la escuela”, manifestó.

Seguridad: más presencia de efectivos policiales en entornos educativos

Valverde detalló que, más allá de todos los dispositivos que el Ministerio del Interior trabaja desde marzo en conjunto con el Codicen, se reforzará la presencia policial, a través del programa Comunidad Educativa Segura, en los entornos de escuelas y liceos de Montevideo, Canelones y San José.

Otras de las medidas que se adoptarán implican el trabajo con la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, para percibir factores de riesgo que permitan prevenir futuros hechos de conflictos. Además, se aumentará el número de actividades del programa Pelota al Medio a la Esperanza en el territorio.

También se analiza la posibilidad de generar un “nodo activo” con la participación del Ministerio del Interior, Codicen, la Federación de Magisterio y la Fiscalía General de la Nación.

La subsecretaria dijo que la presencia de la cartera en el territorio es evaluada en función de los riesgos y que existe un compromiso de gestión, que implica el compromiso de los comisarios de cada zona para vincularse con la comunidad educativa.