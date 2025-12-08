Díaz: "No hay ningún proceso de mediación" con Cardama

En cuanto a la mediación, explicó que el exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández se presentó como abogado en nombre de la empresa española para intentar llegar a un acuerdo, pero que eso no prosperó. "Hubo una propuesta que no permitió avanzar sin perjuicio de lo cual seguimos estando abiertos, pero activos", sostuvo.

Díaz agregó que siguen trabajando en lo legal y que no dirá las estrategias jurídicas a través de la prensa.

El caso Cardama y la garantía trucha

El presidente Yamandú Orsi anunció en un conferencia de prensa realizada en octubre que había decidido iniciar el proceso para rescindir el contrato con la empresa española encargada de construir dos OPV para la Armada Nacional. “Hemos decidido iniciar denuncia penal porque tenemos indicios de que hay una estafa o fraude al Estado uruguayo”, afirmó el mandatario.

Díaz explicó en ese entonces que la compañía presentó como garantía a una empresa llamada EuroCommerce, que no contaba con los avales requeridos y se encontraba en proceso de liquidación. “Hay indicios fuertes de que es una empresa de papel y que estaríamos frente a un fraude al Estado uruguayo”, apuntó el prosecretario.

En noviembre, Presidencia amplió la denuncia luego de que se descubriera una presunta falsificación de la firma de un escribano español en los documentos adjuntos presentados por la empresa para emitir la garantía de EuroCommerce.