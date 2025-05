Diputado cuestionó a Ojeda tras conferencia de prensa

Cuestionamientos a Ojeda

Juri cuestionó públicamente la conferencia de prensa encabezada por el senador y Secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda, en la que se fijó la postura de la colectividad sobre el proyecto de ley de reforma de la Caja de Profesionales. Según Juri, ni él ni otros legisladores fueron consultados sobre el contenido de esa declaración ni participaron en instancia previa alguna.

“Lo tomé con sorpresa”, dijo el legislador, y relató que se enteró del contenido de la conferencia mientras participaba de una bancada por Zoom. “Nos llamó mucho la atención. Por dos cosas. Una, porque nadie nos consultó”, afirmó.

“En la conferencia de prensa dice que hablaron conmigo. ¡Nunca hablaron conmigo!”. Además, aseguró que miembros del Comité Ejecutivo Nacional también desconocían la realización del pronunciamiento: “Eso es lo que me están comunicando hace un rato. Me dijeron: ‘Mirá, nosotros eso nunca lo hablamos’”.

“Hicieron esa conferencia de prensa, nos involucran como que hablaron con nosotros, como que estuvimos. Aparte de aclarar que hubo una reunión de bancada del partido, la cual no hubo. No existió”.

Aunque reconoció la libertad interna en el Partido Colorado, Juri marcó límites: “Cada cual es libre —nuestro partido es un partido de hombres libres— de actuar en consecuencia y como uno quiera. Pero no podemos invocar al partido en nombre de todo el partido, a una bancada en nombre de toda la bancada, y mucho menos con nombre y apellido de legisladores con los cuales no hemos tenido diálogo”.

El legislador dijo que le hubiese gustado haber sido consultado por Ojeda: “Tenemos confianza, nos conocemos hace 20 años militando. Me hubiese encantado que Andrés me hubiese llamado y me hubiese dicho: ‘Adrián, ¿te parece que vayamos por acá? ¿Te parece si en la conferencia de prensa hacemos esto?’. Sinceramente, no pasó”.