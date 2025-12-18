Hacete socio para acceder a este contenido

Parlamento

Diputados aprobó en general el proyecto de prevención de lavado de activos

El proyecto de ley fue aprobado en general, la Cámara de Diputados resolvió postergar para febrero la votación en particular de los artículos que generaron mayores discrepancias.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por amplia mayoría, el proyecto de ley de Prevención de Lavado de Activos, impulsado por el Poder Ejecutivo y ya sancionado por el Senado en octubre.

La iniciativa fue votada minutos antes de la medianoche, con 91 votos afirmativos de los 93 legisladores presentes. El único voto en contra en la comisión había sido el del diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle.

Si bien el texto fue aprobado en general, la Cámara resolvió postergar para febrero la votación en particular de los artículos que generaron mayores discrepancias durante su análisis parlamentario.

Artículos en discusión

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Desde el Poder Ejecutivo se argumenta que la medida responde a la escasa cantidad de condenas obtenidas desde su creación y a dificultades procedimentales en las investigaciones, y se sostiene que todas las fiscalías deberían estar habilitadas para investigar este delito. Este artículo no fue acompañado en comisión ni por el Partido Nacional ni por el Partido Colorado y será uno de los ejes del debate cuando el proyecto vuelva al plenario.

Otro de los artículos cuestionados refiere a la ampliación de las potestades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). La disposición otorga facultades para realizar inspecciones sobre bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados por sujetos obligados, así como por personas que hayan tenido participación directa o indirecta en negocios bajo investigación. Este punto tampoco contó con el respaldo de blancos y colorados en la comisión.

