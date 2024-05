Doctora de Mujica confirmó que el tumor del expresidente "es maligno"

"Tenía unas molestias no demasiado importantes a nivel de tubo digestivo, por lo que me consultó el 15 de abril", relató la médica. Tras una endoscopía realizada el viernes pasado, se confirmó la presencia del tumor en el esófago inferior. Pannone aclaró que este diagnóstico no está relacionado con el incidente ocurrido en 2021, cuando Mujica se tragó una espina de pescado.