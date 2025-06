Domingo Arena: los que cumplen condena sin querer redimirse

Tampoco es posible (y ellos mismos lo expresan) redimirse en su acepción bíblica: en el Nuevo Testamento la redención se refiere a la liberación del pecado y sus consecuencias; consecuencias que 50 años después se siguen sufriendo en la medida que siguen sin decir cuál fue el destino de los detenidos desaparecidos.

En otra de sus acepciones, nuevamente en el Nuevo Testamento, la redención se refiere a la liberación del pecado y sus consecuencias en la búsqueda de la restauración y la reconciliación; éste tampoco parece ser el escenario posible.

7° círculo

Detrás del portón de entrada al establecimiento sobre la calle Domingo Arena, dos soldados me franquean el ingreso. Me pregunto si estos soldados reconocen en los presos a una suerte de “superiores” por una cadena de mando que no se corta con el tiempo. Estoy muy tentado de preguntarles qué piensan de sus custodiados, pero no es momento.

Un buen grupo de los presos charla en círculo en un patio acondicionado con algunas medidas de seguridad, en un lugar con amplias calles y canchas de fútbol. La imagen del hacinamiento de las cárceles uruguayas no es una postal de esta cárcel, ni fuera ni dentro de los improvisados “celdarios”.

Los presos de aquí, muchos que ya pasan los 75 años, no son los “viejitos enclenques” de los que alguna vez se apiadó Mujica; denotan el paso de la edad pero se conservan en base a mantener una rutina de ejercicios y seguramente la falta del estrés que se sufre en el resto del sistema carcelario.

Acá no hay lucha por la sobrevivencia y por los espacios.

En La divina comedia, Domingo Arena es el primer anillo o anillo exterior; es donde se encuentran quienes ejercieron violencia contra el prójimo. Según Dante, “aquí se castiga a asesinos, tiranos y otros que cometieron violencia contra personas o sus propiedades. Son sumergidos en el río de sangre hirviente Flegetonte, vigilados por centauros que los impulsan hacia atrás con sus flechas”.

Aquí no hay río de sangre pero efectivamente hay deudas de sangre, de verdades calladas, de informaciones tergiversadas, de un cínico sentido de la honorabilidad y de un vergonzante orgullo por el papel ejercido durante el terrorismo de Estado.

Integrantes de los servicios de inteligencia: sé que me están estudiando en cada palabra o gesto que yo haga o que ellos digan o hagan; no necesitan haberse formado en contrainteligencia para saber que me encuentro con una incomodidad, que puedo manejar, pero incomodidad al fin.

Los que andan por ahí

Lo conversado será publicado en el próximo artículo de Caras y Caretas, así que recordemos que esta cárcel escapa a la lógica inhumana del resto del sistema carcelario. Recuerdo las anécdotas de los presos en los interrogatorios; siempre estaba el milico bueno y el milico malo. Acá se esfuerzan por parecer amables, hasta sonríen de a ratos, pero la mirada fría y metálica no la pueden disimular.

Luego de las primeras tres palabras intercambiadas, se imponen las diferencias insalvables y, cuando todo parecía terminar abruptamente, uno de los presos, en el medio del debate sobre la información que se niegan a dar, expresó que la mayoría de los que manejaban información ya murieron, pero que “podrán haber dos o tres” que andan por ahí que sepan algo.

Sin ser una lista completa, recordemos quiénes son los que andan por ahí:

1) José Luis Parisi Alegre: es requerido por la desaparición de los militantes comunistas Juan Manuel Brieva y Julio Correa. En estas causas llegó a ser procesado antes de fugarse. También es requerido por la desaparición forzada del militante comunista Luis Eduardo González González y requerido en la causa que investiga torturas en el centro clandestino de detención 300 Carlos.

2) Wellington Sarli Pose: es uno de los militares condenados en Chile por el secuestro del agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura chilena Eugenio Berríos. Sarli, que cumplió condena por ese caso y vive en Chile, está requerido por la Justicia uruguaya por la causa que investiga torturas contra adolescentes en Treinta y Tres, la causa que investiga torturas en La Tablada y por la desaparición forzada de los militantes comunistas Miguel Matto, Omar Paitta y Félix Ortiz.

3) Jorge Grau: es requerido por torturas en La Tablada y las desapariciones de Matto, Paitta y Ortiz. Se estima que vive en Paraguay.

4) José Eduardo Delgado: está requerido por la desaparición forzada de Arpino Vega y en la causa que investiga torturas y privación de libertad en la base aérea Boiso Lanza.

5) Alfredo Ángel Fresia Dubouix: está requerido por la desaparición del militante comunista Arpino Vega y torturas en Boiso Lanza.

6) Roberto Freddy Amorin Maciel: es investigado en la causa sobre la desaparición de Arpino Vega y torturas en Boiso Lanza. Se estima que se encuentra en Miami.

7) José Walter Bassani Sasias: está requerido en la causa que investiga el secuestro y torturas en Brasil contra Universindo Rodríguez, Lilian Celiberti y sus hijos Francesca y Camilo, y en la causa que investiga torturas y privación de libertad contra el dirigente de la Unión Ferroviaria del Uruguay asesinado Gilberto Coghlan. Se estima que vive en Austria.

8) Rubinson Rosas Escalante: está requerido en la causa que investiga el asesinato por torturas del militante del Movimiento de Liberación Nacional Edison Marin. En marzo de 2024 fue ubicado en Brasil por la Policía de Nova Friburgo, un municipio del estado de Río de Janeiro.

9) Pedro Matto Narbondo: es investigado en la causa Plan Cóndor, que integra los asesinatos de William Whitelaw, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Zelmar Michelini. Vive en Santana do Livramento. Al ser ciudadano brasileño, la Justicia de ese país negó la extradición a Uruguay.

10) Daniel Maiorano: es requerido en la causa que investiga torturas y privación de libertad Operación Morgan Prefectura Nacional Naval. Se encuentra en España y está en marcha el juicio de extradición.

11) Tabaré Camacho Pastorini: es requerido por la Justicia uruguaya en la causa que investiga torturas y privación de libertad en el Batallón Florida. Se encontraría en España.

12) Juan Manuel Cordero: cumple condena por crímenes de lesa humanidad en Argentina. La Justicia uruguaya lo requiere por el asesinato de Iván Morales, la causa que investiga torturas, privación de libertad y delitos sexuales contra 28 presas políticas y la causa Plan Cóndor. Luego de fugarse de Uruguay en 2005, fue detenido en Brasil en febrero de 2007 y extraditado a Argentina en enero de 2010.

13) Juan Manuel Pagola Alzamora: es requerido por las causas que investigan las desapariciones forzadas de Omar Paitta, Félix Ortiz y Miguel Matto.

14) Juan Carlos Esponda Martínez: es requerido por las desapariciones forzadas de los militantes comunistas Omar Paitta, Félix Ortiz y Miguel Matto.

15) Fleming Gallo: está requerido en las causas que investigan torturas en el centro clandestino de detención y tortura del Cuerpo de Fusileros Navales. Gallo es un exmilitante comunista que fue colaborador de la dictadura contra militantes del Partido Comunista de Uruguay (PCU) y la Unión de la Juventud Comunista. Fue ubicado en España y su extradición rechazada por la Justicia española para una de las causas por las que está requerido.

En Domingo Arena se encuentran 35 presos cumpliendo y/o esperando condena:

José María Cabrera. Fue condenado en abril de 2022, junto con el militar retirado Andrés Daniel Quintana García, a seis años de cárcel, en el marco de la causa que investigó torturas contra militantes del movimiento 26 de Marzo en el Batallón de Ingenieros 2 de Florida, en 1972.

Miguel Sofía. Fue condenado en diciembre de 2022 con una pena de 25 años, por un delito de asociación para delinquir con un delito de homicidio muy especialmente agravado. El empresario, vinculado a la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), participó en el secuestro, la desaparición y el homicidio del tupamaro Héctor Castagnetto, en agosto de 1971.

José Sande. Fue condenado 2006 por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de autor. Además, fue uno de los 14 condenados a cadena perpetua por la Justicia italiana por su participación en el Plan Cóndor.

Jorge Silveira. Fue condenado en 2006 por 28 delitos de homicidio, entre ellos el del militante de la Agrupación de Funcionarios de UTE y del PCU, Oscar Tassino. Además, fue identificado por distintas víctimas que pasaron por La Tablada. También fue condenado por la causa que investiga la denuncia realizada en 2011 por 28 ex presas políticas por abusos sexuales y torturas entre 1972 y 1983.

Ricardo Medina. Condenado por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados. Integró la Policía Nacional y el OCOA y está condenado por su participación en el Plan Cóndor. Es uno de los principales acusados de ejecutar el asesinato y la desaparición de María Claudia García de Gelman y fue imputado en la causa que investiga los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, Rosario Barredo y la desaparición de Manuel Liberoff.

Rubens Francia. Fue condenado junto a Francisco Macaluso, en la causa que investiga torturas en el Batallón de Infantería Mecanizada Nº 6 de San José contra unos 20 militantes de la UJC, entre 1975 y 1978.

Jorge Guldenzoph. Procesado por la comisión de un delito de abuso de autoridad contra los detenidos y de privación de libertad. Gundelzoph perteneció al PCU y terminó colaborando con la Fuerzas Armadas durante la dictadura, participando en interrogatorios bajo tortura a sus propios excompañeros.

Eduardo Ferro. En junio de 2023 fue condenado a 21 años de cárcel por la desaparición del militante comunista Oscar Tassino, ocurrida el 21 de julio de 1977, en un operativo a cargo de integrantes del OCOA.

Juan Antonio Farías. Fue procesado con prisión en junio de 2024 en el marco de la causa por torturas en el Batallón de Infantería 8 de Paysandú.

Dardo Ivo Morales. Procesado por torturas a 11 militantes en Fray Bentos y uno de los que participó en el interrogatorio a Roslik.

Dardo Barrio. En abril de 2025 fue procesado con prisión por el homicidio del fotógrafo y militante del MNL Eduardo Mondello, quien murió bajo tortura en el Batallón de Ingenieros 4 en marzo de 1976.

Mohacir Leite. Fue condenado junto a Héctor Rombys y Juan Álvez García por la detención y tortura a 39 niños y adolescentes pertenecientes a la Unión de la Juventud Comunista, en abril de 1975, en Treinta y Tres.

Glauco Yannone. Fue procesado con prisión en diciembre de 2022 por participar en el secuestro y torturas a Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti, militantes del PVP que fueron secuestrados en su apartamento de Porto Alegre junto a sus hijos, Camilo y Francesca, de siete y tres años.

Mario Cola. Procesado en junio de 2021 este año por los delitos cometidos en el centro de detención clandestino 300 Carlos y en el Batallón de Infantería 13.

Néstor Silvera. En noviembre de 2024 fue procesado con prisión junto a Pedro Enrique Buzó por su participación en la detención y torturas de obreros de la Unión Ferroviaria en 1973. En 2021 había sido procesado por el asesinato de Gerardo Alter, ocurrido el 19 de agosto de 1973, tras ser torturado en el Batallón Florida de Infantería 1.

Raúl Rudyard Scioscia. Procesado por privación de libertad y violencia privada contra unos 30 detenidos por la dictadura en el centro clandestino conocido como 300 Carlos, un centro de torturas que funcionó entre 1975 y 1977 en el predio del Batallón de Infantería 13.

Pedro Buzó. Fue procesado por el asesinato del militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina Gerardo Alter, ocurrido el 19 de agosto de 1973.

Ricardo Zabala. Fue procesado con prisión en octubre de 2024 como coautor de homicidio especial y muy especialmente agravado por la muerte de Cecilia Fontana de Heber.

Ernesto Soca. Fue condenado en abril de 2025 junto a José Arab, Jorge Silveira y Ricardo Medina Blanco en la causa que investiga la detención y el traslado desde Buenos Aires de unas 20 personas, en su mayoría militantes del Partido por la Victoria del Pueblo.

Washington Grignoli. Procesado junto a otros militares por la desaparición de forzada de Luis Eduardo Arigón.

Hugo Garciacelay. Fue procesado en julio de 2020 junto con Nelson Heber Coitinho por un delito de homicidio especialmente agravado en la causa que investiga la muerte de Julián Basilicio López, taxista de 66 años y militante del PCU, asesinado por torturas.

Gustavo Urban. En octubre de 2023 fue procesado por violaciones a los derechos humanos cometidas en la base de la Fuerza Aérea Boiso Lanza, entre 1972 y 1978.

Juan Antonio Rodríguez. En octubre de 2023 fue procesado por violaciones a los derechos humanos cometidas en la base de la Fuerza Aérea Boiso Lanza, entre 1972 y 1978.

Carlos Rosell. Fue procesado con prisión en diciembre de 2022 por participar en el secuestro y torturas a Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti, militantes del PVP que fueron secuestrados en su apartamento de Porto Alegre junto a sus hijos, Camilo y Francesca, de siete y tres años.

Alexis Grajales. Fue condenado por torturas en 6º de Caballería y ser coautor del asesinato de Hugo de los Santos, militante del MLN que fue secuestrado y torturado en la misma unidad, donde falleció en setiembre de 1973.

Alberto Grignoli. Fue procesado el 25 de marzo de 2025 junto con Sergio Caubarrere por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad.

Enrique Uyterhoeven. Condenado en setiembre de 2024 por llevar adelante torturas en el centro clandestino La Tablada contra una decena de presos políticos.

Walter Díaz Tito. El 6 de noviembre de 2024 fue procesado con prisión por reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad en la causa que investiga la muerte de Gilberto Coghlan, asesinado en diciembre de 1973.

Otros seis terroristas de Estado se encuentran en la Guardia Republicana y otros 34 con prisión domiciliaria.