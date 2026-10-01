Hay recuerdos que no necesitan fotografías. A veces alcanzan unos pocos acordes para regresar a una época, una persona o un lugar. La música tiene una relación particularmente estrecha con la memoria y las emociones: investigaciones en neurociencia muestran que escucharla involucra circuitos cerebrales relacionados con la emoción, la recompensa, el aprendizaje y la memoria.
El lugar de la música en nuestras vidas
Mucho más que canciones: todo lo que la música hace por nosotros
En el Día Internacional de la Música, una mirada sobre cómo las canciones acompañan emociones, despiertan recuerdos, construyen identidad y generan vínculos que trascienden lo individual.