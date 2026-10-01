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Sociedad música | canciones | identidad

El lugar de la música en nuestras vidas

Mucho más que canciones: todo lo que la música hace por nosotros

En el Día Internacional de la Música, una mirada sobre cómo las canciones acompañan emociones, despiertan recuerdos, construyen identidad y generan vínculos que trascienden lo individual.

Día internacional de la música

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Por Redacción de Caras y Caretas

Hay recuerdos que no necesitan fotografías. A veces alcanzan unos pocos acordes para regresar a una época, una persona o un lugar. La música tiene una relación particularmente estrecha con la memoria y las emociones: investigaciones en neurociencia muestran que escucharla involucra circuitos cerebrales relacionados con la emoción, la recompensa, el aprendizaje y la memoria.

Una canción puede guardar una vida

Por eso una canción puede provocar una reacción física, cambiar nuestro estado de ánimo o recuperar una experiencia que parecía olvidada. No siempre la escuchamos para sentir algo diferente. Muchas veces buscamos una canción porque expresa, sin necesidad de palabras, aquello que ya estamos sintiendo.

De la experiencia personal a la identidad colectiva

La música también nos cuenta quiénes somos. En Uruguay, esa dimensión puede escucharse en expresiones como el candombe, la murga, la milonga y la canción popular, que forman parte de una historia cultural construida a lo largo de generaciones. El propio Instituto Nacional de Música identifica la relación entre música e identidad como una de sus líneas de trabajo, con énfasis en diversas expresiones de la tradición musical del país.

El candombe ofrece un ejemplo especialmente significativo. Su práctica no se reduce al sonido de los tambores: comprende formas de encuentro, transmisión y participación comunitaria, y ocupa un lugar central en la identidad cultural uruguaya.

Algo similar ocurre cuando una multitud canta una misma canción en un recital, cuando varias generaciones reconocen una melodía o cuando un barrio se reúne alrededor de un ritmo. La música puede convertir una experiencia individual en una experiencia compartida.

Está presente en la celebración y en el duelo, en la infancia y en la adultez, mientras viajamos, trabajamos o simplemente buscamos compañía.

Por eso el Día Internacional de la Música puede ser también una oportunidad para pensar en todo lo que sucede detrás de una canción. La música no solamente se escucha: ayuda a recordar, a expresar, a pertenecer y a encontrarnos con los demás. Y quizá por eso, incluso en una época de estímulos permanentes, seguimos necesitándola.

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