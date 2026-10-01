Mucho más que canciones: todo lo que la música hace por nosotros

El candombe ofrece un ejemplo especialmente significativo. Su práctica no se reduce al sonido de los tambores: comprende formas de encuentro, transmisión y participación comunitaria, y ocupa un lugar central en la identidad cultural uruguaya.

Algo similar ocurre cuando una multitud canta una misma canción en un recital, cuando varias generaciones reconocen una melodía o cuando un barrio se reúne alrededor de un ritmo. La música puede convertir una experiencia individual en una experiencia compartida.

Está presente en la celebración y en el duelo, en la infancia y en la adultez, mientras viajamos, trabajamos o simplemente buscamos compañía.

Por eso el Día Internacional de la Música puede ser también una oportunidad para pensar en todo lo que sucede detrás de una canción. La música no solamente se escucha: ayuda a recordar, a expresar, a pertenecer y a encontrarnos con los demás. Y quizá por eso, incluso en una época de estímulos permanentes, seguimos necesitándola.