Inumet y MetSul prevén un fin de semana frío, nubosidad alta y precipitaciones escasas

El domingo se perfila como la jornada más templada del fin de semana. Se espera un leve ascenso en las marcas térmicas, con máximas que podrían rozar los 20 °C en el norte y centro del país, antes de que una nueva rotación del viento al sector sur vuelva a enfriar el ambiente a partir del lunes.

Ante este panorama, las autoridades meteorológicas sugieren extremar las precauciones al conducir en carreteras debido a la reducción de visibilidad por nieblas matinales, y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles cambios de comportamiento en la masa de aire para la próxima semana.