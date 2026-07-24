Inumet y MetSul prevén un fin de semana frío, nubosidad alta y precipitaciones escasas

El tiempo en Uruguay mantendrá una tónica invernal durante las próximas jornadas, marcada por el frío, la presencia constante de nubosidad y mañanas con densos bancos de niebla en gran parte del país. Así lo confirman los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y del observatorio meteorológico brasileño MetSul, cuyas proyecciones coinciden en un escenario de estabilidad relativa con un ligero repunte de las temperaturas hacia el domingo.
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Tras el paso de un frente de inestabilidad que dejó lloviznas y precipitaciones escasas en varios puntos del territorio, la masa de aire frío asentada sobre la cuenca del Río de la Plata comenzará a afianzarse. De acuerdo con ambas fuentes, este viernes se mantendrá con cielo nuboso a cubierto y una temperatura máxima que rondará los 15 °C en el área metropolitana, mientras que los vientos irán rotando suavemente del noreste al suroeste.
Para el sábado, MetSul e INUMET prevén que la nubosidad empiece a ceder gradualmente, dando paso a períodos de cielo algo más despejado. Las temperaturas mínimas se ubicarán en el entorno de los 7 °C a 9 °C en el sur y este, mientras que las máximas treparán hasta los 18 °C. La combinación de humedad en superficie y vientos suaves favorecerá la formación de densas neblinas y nieblas, especialmente en zonas suburbanas y rutas nacionales durante las primeras horas del día.
El domingo se perfila como la jornada más templada del fin de semana. Se espera un leve ascenso en las marcas térmicas, con máximas que podrían rozar los 20 °C en el norte y centro del país, antes de que una nueva rotación del viento al sector sur vuelva a enfriar el ambiente a partir del lunes.
Ante este panorama, las autoridades meteorológicas sugieren extremar las precauciones al conducir en carreteras debido a la reducción de visibilidad por nieblas matinales, y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles cambios de comportamiento en la masa de aire para la próxima semana.