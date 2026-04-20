Educación Policial se incorpora por primera vez al Congreso Nacional de Educación

“Estamos convencidos de que el Ministerio del Interior no puede ser espectador, sino un actor relevante en el sistema educativo, especialmente a través de la formación policial y la gestión del sistema penitenciario”, señaló.

Hacia una Dirección Nacional de Educación Policial dentro del sistema terciario

En ese sentido, destacó que el Congreso permitirá abordar temas clave como la educación en contextos de encierro.

“El Congreso, pensamos, tendrá la oportunidad, entre otros aspectos, de profundizar en la educación en contextos de encierro. Soy un convencido de que no existe seguridad pública a largo plazo sin una educación sólida dentro de las cárceles que contribuya a bajar la reincidencia. También parecería un punto importante cómo acreditar en este contexto saberes”, expresó.

Asimismo, indicó que la Dirección Nacional de Educación Policial ve en este ámbito una oportunidad para avanzar en su reconocimiento dentro del sistema terciario nacional lo que permitirá la movilidad de los estudiantes entre la Escuela de Policía y otras Facultades, “profundizando la idea de una policía profesional, técnica y con una base educativa humanista”, afirmó.

Amato también remarcó el rol que puede desempeñar el Ministerio del Interior en la prevención a través de la educación. “Además, consideramos que desde el Ministerio del Interior se puede colaborar en la creación de programas educativos que fomenten la convivencia y la solución pacífica de conflictos desde edad temprana, lo que redundará en una prevención hacia el futuro”, sostuvo.

Educación y Convivencia

En su intervención, subrayó, además, el carácter estructural de esta iniciativa. “Considero que la seguridad pública es hija de la convivencia, y la convivencia es hija de la educación”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de garantizar el acceso a la educación en el sistema penitenciario y de mantener estándares académicos de calidad en la formación policial.

“Desde el Ministerio del Interior reafirmamos nuestro compromiso con este proceso y con la convicción de que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo, la cohesión social y la vida democrática del país. Nos comprometemos a impulsar una participación activa y amplia en todo el territorio nacional”, agregó el Subdirector General de Secretaría.

Amato agradeció el trabajo de la Secretaría Técnica del Congreso, resaltando su enfoque plural y representativo en la preparación del proceso.