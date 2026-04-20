Gustavo González: "El poder político tiene que dejar de hacer circo"

Para el legislador, “las presiones del capital existen, siempre existen”, y responden a “una minoría poderosa del mundo que presiona a la inmensa mayoría”. En ese sentido, vinculó estas dinámicas con lo que definió como “una andanada ofensiva de la derecha y de la ultraderecha mundial”.

González también cuestionó el rol de los medios de comunicación a nivel internacional, al señalar que existe una “presión mediática” que contribuye a instalar determinados discursos. “La gente está bombardeada por este tipo de comunicaciones lamentables”, indicó.

Menos circo y más política

Frente a ese escenario, el senador planteó la necesidad de una estrategia política y cultural más activa. “Tenemos que tener una propuesta contracultural muy fuerte”, sostuvo, y afirmó que actualmente se desarrolla “una batalla cultural” que debe ser asumida con mayor profundidad. En esa línea, reivindicó la idea de que “hay que hablar mucho con la gente, discutir mucho y entender”.

Asimismo, cuestionó ciertas prácticas dentro del sistema político. "El poder político tiene que dejar de hacer circo, porque eso siempre arrima agua al molino del fascismo", dijo refiriéndose al "teatro" que hacen "algunos parlamentarios".

Finalmente, llamó a fortalecer el debate y a “categorizar positivamente a la política”. "Me parece que hay que hablar con luces altas, hay que discutir en profundidad los temas y categorizar positivamente a la política. Pobre de los pueblos que dejen de hacer política".