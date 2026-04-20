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Política Gustavo González | propuesta contracultural | política

Para frenar a la ultraderecha

Gustavo González: "El poder político tiene que dejar de hacer circo"

El senador Gustavo González analizó cómo enfrentar a la derecha y sostuvo que la clave es tener una "propuesta contracultural muy fuerte".

Gustavo González, senador del FA.

Gustavo González, senador del FA.

 Meri Parrado
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

El senador del Frente Amplio, Gustavo González, sostuvo que la dificultad para condenar el “genocidio en Gaza” responde a presiones internacionales y a un escenario geopolítico atravesado por disputas económicas y mediáticas. En ese contexto, planteó que la izquierda debe dar una “propuesta contracultural” y profundizar el debate público.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Éramos tan progres de Caras y Caretas TV, donde el legislador fue consultado sobre la diferencia entre la histórica posición de Uruguay frente al genocidio armenio —que el país reconoció tempranamente— y la actual reticencia para pronunciarse sobre la situación en Gaza.

“Cuesta más. Hay muchas presiones internacionales”, afirmó González, y recordó que desde el propio Gobierno, el ministro de Economía Gabriel Oddone, señaló “presiones muy fuertes de Estados Unidos”, en un marco también condicionado por vínculos comerciales con China.

Para el legislador, “las presiones del capital existen, siempre existen”, y responden a “una minoría poderosa del mundo que presiona a la inmensa mayoría”. En ese sentido, vinculó estas dinámicas con lo que definió como “una andanada ofensiva de la derecha y de la ultraderecha mundial”.

González también cuestionó el rol de los medios de comunicación a nivel internacional, al señalar que existe una “presión mediática” que contribuye a instalar determinados discursos. “La gente está bombardeada por este tipo de comunicaciones lamentables”, indicó.

Menos circo y más política

Frente a ese escenario, el senador planteó la necesidad de una estrategia política y cultural más activa. “Tenemos que tener una propuesta contracultural muy fuerte”, sostuvo, y afirmó que actualmente se desarrolla “una batalla cultural” que debe ser asumida con mayor profundidad. En esa línea, reivindicó la idea de que “hay que hablar mucho con la gente, discutir mucho y entender”.

Asimismo, cuestionó ciertas prácticas dentro del sistema político. "El poder político tiene que dejar de hacer circo, porque eso siempre arrima agua al molino del fascismo", dijo refiriéndose al "teatro" que hacen "algunos parlamentarios".

Finalmente, llamó a fortalecer el debate y a “categorizar positivamente a la política”. "Me parece que hay que hablar con luces altas, hay que discutir en profundidad los temas y categorizar positivamente a la política. Pobre de los pueblos que dejen de hacer política".

Embed - #29 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois

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