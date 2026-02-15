EEUU no respondió sobre las causas de la suspensión de visas de inmigración a Uruguay

El secretario de Estado dejó en claro el desagrado por estar en una lista de ese tipo, "pero si la analizás en profundidad, en esa lista de 75 países hay unos cuantos que trabajan muy estrechamente con Estados Unidos, por lo tanto, los códigos son bastante incomprensibles", añadió.

Ahondando en el tema, indicó: "Estamos hablando de un centenar de visas sobre 32.000 visas. O sea, nada de lo esencial en la dinámica de la acción entre Uruguay y Estados Unidos se afectó por estar en esa lista; los empresarios siguen moviéndose normalmente, los estudiantes siguen moviéndose normalmente, los turistas siguen moviéndose normalmente, quienes están planificando ir al Mundial del Fútbol –porque ahí se generó un poquito de agitación– tienen toda la serenidad del mundo".

"¿Quién se afecta? Esas familias de reencuentro que necesitaban las visas para tener la estabilidad del reencuentro. Ese es el sector afectado, y es una pena. Pero ese no es el funcionamiento país. Y en eso no hay movimiento. No estoy agradado, como dijo también el presidente; no es agradable estar, aunque sea una suspensión y lo estén reanalizando, y que en los próximos días o semanas redefinirán", observó.

Consultado sobre si no recibir una respuesta, una explicación, no es una forma de desplante, respondió: "No la recibió ninguno de los 75. No solo nosotros".