Política

Es fuerte

Trabajadores de Antel denuncian que la AUF favorece intereses privados por sobre los uruguayos

Sutel asegura que a la AUF le molestó que la gente elija Antel por sobre los cables privados.

Sutel cuestionó la decisión de la AUF contra Antel.

Por Redacción Caras y Caretas

Los trabajadores de Sutel se metieron en el debate por la transmisión del fútbol uruguayo y denunciaron que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), bajo el argumento de la inexistencia de contratos firmados, “intenta impedir que Antel brinde el fútbol a miles de usuarios”.

AUF contra Antel

“Molestó a los señores de la AUF que Antel estuviera por encima de los cables en la opción elegida por los uruguayos y uruguayas para ver el fútbol”, agregaron.

Sutel recalca que “la AUF se ha transformado en un nuevo actor que, en los hechos, restringe el derecho de acceso de la población, favoreciendo intereses privados por encima del interés general”, arremetió Sutel en el texto difundido.

El sindicato sostiene que Antel “es de todas y de todos”. “Es pública, es estatal y es nuestra, como la selección que dicen defender”, finaliza el comunicado.

“Los trabajadores y trabajadoras resistimos para que Antel no desapareciera y para que las telecomunicaciones en toldas sus manifestaciones, continuaran estando al servicio de la gente y no de las multinacionales”, señala Sutel.

El fútbol para la gente

“Por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV. Esta decisión fue comunicada en la tarde de este viernes 13 a la empresa Tenfield, adjudicataria de los derechos de streaming local. Lamentamos las molestias generadas a nuestros clientes, por motivos ajenos a nuestra voluntad", indica el comunicado a usuarios.

