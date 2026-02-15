Trabajadores de Antel denuncian que la AUF favorece intereses privados por sobre los uruguayos

El sindicato sostiene que Antel “es de todas y de todos”. “Es pública, es estatal y es nuestra, como la selección que dicen defender”, finaliza el comunicado.

“Los trabajadores y trabajadoras resistimos para que Antel no desapareciera y para que las telecomunicaciones en toldas sus manifestaciones, continuaran estando al servicio de la gente y no de las multinacionales”, señala Sutel.

El fútbol para la gente

Recalca por último que la AUF se ha transformado en un nuevo actor que en los hechos “restringe el derecho de acceso a la población, favoreciendo intereses privados por encima del interés general.

“Por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV. Esta decisión fue comunicada en la tarde de este viernes 13 a la empresa Tenfield, adjudicataria de los derechos de streaming local. Lamentamos las molestias generadas a nuestros clientes, por motivos ajenos a nuestra voluntad", indica el comunicado a usuarios.