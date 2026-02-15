Los Rolin van en busca del bicampeonato de la categoría

En cuánto a su continuidad o no en el concurso, Más que Lonja tiene la tranquilidad que dejó todo sobre el Teatro de Verano, lo que les deja abierta una puerta para meterse en las finales, aunque tiene rivales de gran peso en un año en que la categoría mostró un nivel muy alto.

Mi Vieja Mula (Murga)

El espectáculo de Mi Vieja Mula mostró un crecimiento desde la fluidez y ejecución del mismo, luego de una primera rueda en la que dejó muchos aspectos en el debe. Tiene un texto muy interesante y esa es una de las mayores fortalezas del planteo de la murga.

Para mí el punto débil sigue siendo lo coral, que al ejecutarlo con el acento ruso (algo que ya es una identidad de la murga) se vuelve complicado de comprender ciertos aspectos de la actuación.

Los Rolin (Humoristas)

Los últimos campeones quieren hacerse nuevamente con el cetro, y esta noche se presentaron con un espectáculo que rindió de manera similar al de la primera vuelta, con un buen rendimiento en cuánto a la efectividad del humor.

El agregado de mechas para generar la sorpresa, hizo que el tiempo se les fuera y terminaron tirándose del proscenio por falta de tiempo, en una bajada bastante desprolija. Ese será un aspecto a mejorar para la Liguilla.

Los Rolin cubren los rubros de muy buena manera y logran efectividad en el humor, lo que sin dudar hace que se pongan el traje de candidatas de cara a la definición de la categoría.

La Gran Muñeca (Murga)

Es uno de los coros más lindos de este Carnaval, arreglado de maravilla por Agustín Amuedo y ejecutado de muy buena forma. El placer coral de la murga, es acompañado por una propuesta estética bellísima.

En cuánto a los textos, la murga va de menos a más, logrando sus mejores momentos en los minutos finales, con el cierre del cuplé de los árboles, la canción final y la retirada. En el medio, me pasa que al tener tantos momentos hablados por sobre lo cantado, el ritmo que busca imponer la murga se pierde.

La Gran Muñeca va a estar en la liguilla y es una de las murgas que quiere colarse entre los lugares de arriba, con argumentos sólidos para poder hacerlo.