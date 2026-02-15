Orsi en Rocha para participar de los actos por los 200 años de la liberación de las fortalezas

La presentación de NTVG está prevista para las 19:45 horas. La entrada al predio será a partir de las 16:00. Para asegurar el acceso, la celebración se podrá ver en vivo a través de los canales de YouTube de NTVG y Presidencia, Canal 5 y Antel TV.

El estacionamiento previsto para autos y camionetas funciona con un sistema de reserva previa, que se gestiona a través del link de Redtickets. Es gratuito, con capacidad limitada y una plaza por familia.

MAPA HORIZONTAL-2

Santa Teresa es una reserva natural e histórica; por lo tanto, se exhorta a optimizar espacios e ir en un auto por familia o grupo, con tiempo suficiente.

También para ómnibus

Está previsto un estacionamiento para ómnibus unos metros después de la entrada de la Fortaleza de Santa Teresa hacia el este. La Policía Caminera será la encargada de guiar a los conductores al lugar. Habrá también un camino para que el público acceda caminando al predio.

Las personas que estén acampando en el parque de Santa Teresa dispondrán de un acceso peatonal directo, según está indicado en el mapa.

En caso de lluvia, la jornada se efectuará el 17 de febrero, en el mismo lugar y bajo similares condiciones.