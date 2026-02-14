Tabú y Caballeros expresos al título y Cayó la Cabra es uno de los mejores espectáculos

Tabú va a estar en la definición, y es un cabeza a cabeza para saber quién se quedará con el preciado trofeo. La tercera rueda va a ser apasionante.

Diablos Verdes (Murga)

Una excelente segunda rueda de la histórica murga, en la que pudo plasmar la mejor versión de su espectáculo. Nuevamente Charly Álvarez y Denisse Cassaux se ponen al hombro el hilo conductor del espectáculo de muy buena manera.

Es una murga que hoy demostró todo su potencial a nivel coral, que te arrasa y logra tapar los altibajos textuales que tiene la murga en el medio del espectáculo.

Diablos Verdes quiere estar en la liguilla y esta noche puso todo sobre la mesa para poder ser parte de las finales. Ahora deberá esperar por sus rivales.

Cayó la Cabra (Murga)

Categórica segunda rueda de las Cabra demostrando una vez más que es el mejor texto de la categoría. Tiene tres bloques espléndidos como lo son la crítica a los medios de transporte, el cuplé de las maestras y el cuplé sobre la Intendencia de Montevideo.

El bloque sobre la gestión del Frente Amplio al frente de la comuna capitalina, es de las críticas más ácidas que se le ha hecho en los últimos casi 20 años de Carnaval. Va camino a ser uno de los mejores de este año.

La retirada es una belleza, en donde nos invitan a volver a tomar las veredas y apoderarnos nuevamente del barrio.

Coralmente la murga cumple de buena manera, lo que sumado a una muy buena puesta en escena, hacen que Cayó la Cabra selle su lugar en la liguilla y va por meter su nombre entre los candidatos.

Caballeros (Parodistas)

¿Será este el año de Caballeros? Esa es la gran pregunta que quedó dando vueltas tras la segunda pasada por el Teatro de Verano. Lograron potenciar al máximo la primera parodia (Los Productores) que no habían rendido en la primera rueda.

Ya no es novedad que Aldo Martínez es un fenómeno, pero hay que volver a destacarlo en la labor que cumple como El Sabalero, interpretando a la perfección al músico uruguayo. Es una de las dos mejores parodias de Carnaval.

Caballeros tiene un espectáculo para pelear arriba, en una categoría que esta pareja y en la que quedan dos candidatos más pasar por segunda vez.