Por quinta vez, la oposición convoca al ministro Carlos Negro al Parlamento

El legislador también planteará la presencia en Uruguay de ciudadanos de origen albanés, montenegrino y serbio, una situación que calificó como “inusual”.

La comparecencia también será utilizada por la oposición para realizar una “puesta a punto” de la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado por el gobierno en marzo de este año.

Otra vez al Parlamento

El ministro Carlos Negro es un "asiduo" concurrente al Palacio Legislativo, ya que desde su asunción al cargo fue al menos 11 veces, aunque no siempre convocado por la oposición. Varias de esas comparecencias se debieron a temas presupuestales. Y si bien fue convocado en unas siete veces por la oposición, solo se concretaron cuatro asistencias, entre ellas la interpelación del pasado 9 de abril.

La primera convocatoria se registró el 29 de abril de 2025, a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado. Fue convocado por el senador nacionalista Javier García para explicar el plan de seguridad del gobierno. El 20 de noviembre de ese año fue a la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados. La convocatoria había sido impulsada por el nacionalista Pablo Abdala, en el marco del seguimiento del atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero y para conocer avances de la investigación.

Otra vez en 2026

Ya en 2026, fue convocado el 28 de enero a la Comisión Permanente del Parlamento. Otra vez fue Pablo Abdala el convocante, para responder sobre las cifras de delitos de 2025 y la política de seguridad. Finalmente, el 9 de abril de 2026 fue interpelado en el Senado por el senador colorado Pedro Bordaberry, sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública y la gestión del Ministerio del Interior.

Ahora volverá por quinta vez, otra vez convocado por el diputado Abdala.