Diecinueve funcionarios policiales iniciaron capacitación para conducir los Cóndor

Con este convenio, agregó, “lo que se trata es solamente contar con infraestructura que posibilite en una coyuntura específica o en una circunstancia especial, que el Ministerio Interior tenga los vehículos apropiados para patrullar. El convenio incluye una duración predeterminada, que son seis meses, prorrogables, por lo que de acuerdo a lo que indiquen las circunstancias y las necesidades del Ministerio, se van a tomar las medidas adecuadas”.

Además, explicó que el Ministerio del Interior incorporará cinco nuevos vehículos, los que en breve ingresarán al país. Se sumarán a los que están actualmente en funcionamiento. "Es un número ya bastante más apropiado que el que teníamos hoy”, sostuvo Negro.

La capacitación

En esta primera etapa participarán 19 efectivos de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) y la Jefatura de Policía de Montevideo, quienes serán entrenados para conducir los vehículos Cóndor.

Los efectivos se capacitarán, indicó el director general de Operaciones Especiales, durante tres semanas en el mantenimiento y acondicionamiento de primer escalón de vehículos Cóndor; la conducción del vehículo en áreas urbanas y suburbanas; y conducción del vehículo en horas nocturnas y diurnas.

Por su parte, el comandante de la División de Ejército II, general Pablo González, explicó que este tipo de vehículos originariamente era un prototipo para actividades policiales, fabricado en Alemania, pero cuando llega al Ejército Nacional en la década de los 80 ya ingresa con una configuración militar.

Vehículos útiles

En cuanto a las características de los vehículos explicó que tienen una capacidad de blindaje para calibre 7,62 y “presenta una utilidad muy grande en lo que hace a su manejo y a su conducción”.

Agregó que este tipo de vehículos, brinda una versatilidad particular para su utilización en distintos terrenos, tiene la facilidad para el manejo, para la conducción y las prestaciones que brinda, informó.

El acuerdo entre los Ministerios de Interior y de Defensa Nacional pone a disposición de la policía hasta 12 vehículos blindados con cinco tipos diferentes de prestaciones y funcionalidades, los que serán conducidos por personal policial debidamente capacitado para operar cada uno de ellos.

La incorporación de vehículos del Ministerio de Defensa a operativos policiales fue resuelta por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y refrendada por el Consejo de Ministros en pleno, afirmó la Ministra de Defensa Sandra Lazo.