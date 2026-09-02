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Política Argentina: | acuerdo | Uruguay-

Servicios aéreos

Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo de cielos abiertos

La nueva norma que regula los servicios aéreos entre Argentina y Uruguay facilitará el transporte aéreo entre ambos países y dinamizará tanto el comercio como el turismo, aseguró el canciller Mario Lubetkin.

Cancilleres de Argentina y Uruguay en la firma del acuerdo.

Cancilleres de Argentina y Uruguay en la firma del acuerdo.

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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y su par de Argentina, Pablo Quirno, suscribieron este miércoles un acuerdo que regula los servicios aéreos entre ambos países. En el documento se establece un nuevo régimen para el traslado aéreo de pasajeros y carga, con amplios derechos de tráfico y un esquema flexible de rutas.

Detalles del acuerdo aéreo

Un acuerdo de cielos abiertos entre Uruguay y Argentina facilitará el transporte aéreo entre ambos países y dinamizará tanto el comercio como el turismo, aseguró Lubetkin en la ceremonia de firma del documento llevada a cabo este miércoles 2 en el Palacio Santos.

Además, destacó la “actitud conjunta” a fin de encontrar “caminos para eliminar dificultades y seguir avanzando” en la relación bilateral.

La nueva normativa permite que las líneas aéreas determinen la frecuencia y la capacidad de sus servicios sobre la base de consideraciones comerciales. También facilita la celebración de acuerdos de cooperación entre compañías, incluidos los servicios de código compartido, según explicó la Cancillería en su portal.

Para el ministro, la firma de este documento integra los esfuerzos de ambas partes para establecer avances concretos y, por tanto, “no puede verse como un acuerdo puntual”. “Cuando se generan problemas, tanto de nuestro lado como del otro, buscamos caminos para avanzar y concretar en beneficio de los ciudadanos de ambos países”, sintetizó el jerarca.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Pablo Quirno, consideró el acuerdo “un paso más en la búsqueda de mayor integración y relacionamiento entre países hermanos”. Además, celebró la construcción del “diálogo franco” cuando surgen asuntos comunes.

Planta de hidrógeno en Paysandú

Lubetkin destacó la actitud de los Gobiernos de Uruguay y Argentina con el fin “buscar caminos y acciones para eliminar dificultades y seguir avanzando” en los temas de interés para las dos naciones.

En ese contexto, subrayó: “El presidente de la República nos da indicaciones precisas para relocalizar la planta, a partir de una solicitud de autoridades nacionales, regionales y locales de Argentina, para tratar de evitar el concepto de la contaminación visual. Estamos buscando el mejor lugar”.

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