Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo de cielos abiertos

La nueva normativa permite que las líneas aéreas determinen la frecuencia y la capacidad de sus servicios sobre la base de consideraciones comerciales. También facilita la celebración de acuerdos de cooperación entre compañías, incluidos los servicios de código compartido, según explicó la Cancillería en su portal.

Para el ministro, la firma de este documento integra los esfuerzos de ambas partes para establecer avances concretos y, por tanto, “no puede verse como un acuerdo puntual”. “Cuando se generan problemas, tanto de nuestro lado como del otro, buscamos caminos para avanzar y concretar en beneficio de los ciudadanos de ambos países”, sintetizó el jerarca.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Pablo Quirno, consideró el acuerdo “un paso más en la búsqueda de mayor integración y relacionamiento entre países hermanos”. Además, celebró la construcción del “diálogo franco” cuando surgen asuntos comunes.

Planta de hidrógeno en Paysandú

Lubetkin destacó la actitud de los Gobiernos de Uruguay y Argentina con el fin “buscar caminos y acciones para eliminar dificultades y seguir avanzando” en los temas de interés para las dos naciones.

En ese contexto, subrayó: “El presidente de la República nos da indicaciones precisas para relocalizar la planta, a partir de una solicitud de autoridades nacionales, regionales y locales de Argentina, para tratar de evitar el concepto de la contaminación visual. Estamos buscando el mejor lugar”.