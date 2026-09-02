Miles de estudiantes reclamaron justicia y espacios seguros tras intento de femicidio

Proclama y reclamos

Tres fueron los principales puntos contenidos en la proclama. El primero, el repudio absoluto a los hechos, la condena al intento de femicidio y la solidaridad con la estudiante afectada, sus familiares y sus allegados.

En segundo lugar, pusieron de manifiesto los fallos desde la institucionalidad. Destacaron que la facultad no brindó un ambiente seguro y que los mecanismos de protección fallaron en evitar la agresión.

Finalmente, enfatizó la proclama en que no se debe volver a los espacios de estudio "como si no hubiese pasado nada" y llamó a no ser indiferentes ante la violencia estructural.

Reclamaron, además, que la Universidad de la República implemente y articule herramientas operativas reales para prevenir, acompañar y actuar de manera asertiva ante situaciones de violencia basada en género, en lugar de actuar solo después de ocurrido el daño.

Intento de femicidio

Los hechos se registraron el pasado martes en el anexo de la Facultad de Medicina, en el predio que otrora ocupara la textil Alpargatas. Allí, una joven de 19 años fue apuñalada por un compañero de clase.

El ataque generó gran conmoción entre los alumnos que instantes después fueron desalojados de la casa de estudios.

La joven, que se encuentra fuera de peligro, se encuentra internada en el Sanatorio Americano.