El CASMU y los riesgos de seguir apretando la tuerca

Si la información sobre gastos fuera transparente y no existieran conflictos de intereses —eufemísticamente llamados “problemas de agencia” por la academia respetable—, entonces recortar el gasto no sería más que una tarea mecánica, no muy diferente que ajustar una tuerca. Bastaría con apretar “return” y saldría impresa una planilla electrónica con todos los excesos de gasto.