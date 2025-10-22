El FA convocó a un acto en homenaje a Elena Quinteros tras nueva condena a Tróccoli

"Es muy conmovedor que eso pase, porque no es una lucha de un día, de dos días, es una lucha de casi 40 años. Es una lucha que tuvo tropiezos: nos tocó perder en el año 89 con la ley de Caducidad y nos tocó otros tropiezos, pero es una virtud enorme del pueblo uruguayo que no abandonó estas luchas y que no la abandona hoy", agregó.

Pereira subrayó la importancia de que el Frente Amplio haya sido parte activa en el proceso judicial iniciado en Italia y valoró el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que impulsaron la causa. "Esto nos llama a la reflexión de que la verdad efectivamente nos hace libres. Pudimos saber que Trócoli estuvo en la desaparición de Elena Quinteros, pudimos saber dónde la tuvieron, fue un trabajo investigativo profundo".

Y agregó: “Lo que nos da alegría no es que alguien esté preso, sino que se haga justicia en un caso tan emblemático para la lucha por los derechos humanos en el Uruguay”, afirmó.

Sobre el acto que se realizará el 6 de diciembre, aclaró que "no es de festejo, sino de recordación". "Queremos que Elena permanezca en nuestra memoria. Queremos que permanezca esa maestra que tenía la vocación de abrazar a sus niños y niñas, queremos que permanezca el homenaje con el nombre de escuelas, con la foto dibujada en cada marcha del 20 de mayo, buscándola en cada lugar del cuartel o en cada lugar donde se estime que pueda estar, pero sobre todo recordándola".

Responsabilidad estatal

Por su parte, Luis Puig, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, destacó que la sentencia reafirma la responsabilidad del Estado uruguayo en el marco del Plan Cóndor y la coordinación represiva del OCOA y el FUSNA con otros regímenes de la región. “Este fallo demuestra que la lucha por verdad y justicia es un componente fundamental de la democracia”, señaló, y recordó que el FA decidió asumir el rol de querellante en 2022, luego de que el Estado uruguayo renunciara a hacerlo.

Puig también resaltó el valor simbólico de la figura de Quinteros: "Y Elena reafirmó lo que para nosotros es una convicción: el resistir a la prepotencia, a los dictadores, en todas las circunstancias. Y vaya si Elena, sola, recluida en el 300 Carlos durante esos dos días, tuvo la capacidad de idear un plan de fuga que ya tenía preparado, porque era una militante que asumía a cabalidad que los pueblos tienen el derecho irrenunciable de resistir a las tiranías. Elaboró un plan de fuga; ella sola engañó a ese séquito de oficiales de inteligencia y solo la barbarie, la brutalidad y el asalto a territorio venezolano por parte de la dictadura uruguaya privaron a Elena de sus ansias de libertad para seguir resistiendo a la dictadura".

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del FA, Adriana Barros, afirmó que esta nueva condena “confirma y visibiliza la participación de Uruguay en el Plan Cóndor” y constituye “una forma de hacer un poco de justicia a Elena”. Agregó que el fallo representa “un mensaje de esperanza para quienes seguimos reclamando memoria, verdad y justicia”.

El acto del 6 de diciembre, que será presentado oficialmente en los próximos días, buscará —según adelantaron los dirigentes— mantener viva la memoria de Elena Quinteros y reafirmar el compromiso del Frente Amplio con la defensa de los derechos humanos.