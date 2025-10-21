La justicia italiana impuso este martes una segunda cadena perpetua al exmilitar uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, por su participación en el asesinato y desaparición de tres personas durante la dictadura, en el marco del Plan Cóndor. El fallo, emitido por el Tribunal Penal de Roma, amplía una condena previa pronunciada en Nápoles en 2021, cuando Troccoli fue sentenciado por la desaparición en 1977 de la pareja ítaloargentina José Agustín Potenza y Raffaella Filipazzi, cuyos restos fueron identificados en 2015. Ahora, se lo condena por la desaparición de la maestra uruguaya y militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Elena Quinteros.
Tribunal Penal de Roma
El exmilitar Jorge Tróccoli sumó otra cadena perpetua por crímenes del Plan Cóndor
En los archivos del FUSNA se halló la ficha de Elena Quinteros y un testimonio que involucra a Tróccoli en su secuestro, confirmó Luis Puig a Caras y Caretas.