El exmilitar Jorge Tróccoli sumó otra cadena perpetua por crímenes del Plan Cóndor

En los mencionados archivos, prosiguió Puig, “se encontró la ficha de Elena Quinteros y testimonios de un oficial de la Marina que relató que Juan Carlos Larcebeau había dicho en el Casino de Oficiales que él y Néstor Troccoli participaron en el secuestro en la embajada y que Elena permaneció un tiempo en el FUSNA”.

Recordó también que durante 2023 declararon varios testigos e investigadores. “A mí me tocó comparecer el 14 de marzo, y antes lo hicieron Fabiana Larrobla, investigadora de la UDELAR, y Francesca Lessa, historiadora e investigadora de la Universidad de Oxford”, indicó. Según Puig, ambas expertas “aportaron elementos fundamentales sobre la coordinación represiva entre las agencias uruguayas y el papel de Troccoli como enlace entre la UCOA, el FUSNA y la Escuela de Mecánica de la Armada”.

Tras más de tres años de audiencias, el tribunal concluyó que existían pruebas suficientes para confirmar la participación de Troccoli y Larcebeau en el secuestro de Quinteros, en coordinación entre el FUSNA y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). “Quedó fehacientemente comprobada la participación de ambos en ese operativo de secuestro en la embajada”, subrayó Puig.