La situación fiscal ocupa un capítulo propio. La deuda pública mundial volvió a aumentar después de un breve descenso desde los máximos de la pandemia, y antes de la guerra el organismo ya proyectaba que en 2028 alcanzaría niveles comparables a los de la Segunda Guerra Mundial. Los pagos de intereses pasaron de alrededor de 2% a casi 3% del PIB en tres años. A esa carga se suman la energía más cara, el endurecimiento de las condiciones financieras y el mayor gasto en defensa. El Fondo recomienda que los subsidios energéticos sean temporales y focalizados, y plantea reformas de los sistemas de pensiones y de los subsidios a los combustibles que benefician más a los sectores de mayores ingresos.

En materia de crédito, el Directorio aprobó nuevas solicitudes por unos 29.000 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a cerca de US$ 40.000 millones, para 18 países. Nueve de ellos son de ingreso bajo y recibieron en conjunto unos US$ 2.000 millones. La mayor operación fuera de América fue el acuerdo con Ucrania, por DEG 5.900 millones. Al cierre del ejercicio, los compromisos totales del Fondo sumaban unos DEG 144.000 millones en su cuenta general y unos DEG 27.000 millones en el fondo fiduciario para países pobres.

El hemisferio occidental concentró DEG 19.990 millones, cerca de dos tercios del total. La cifra requiere una aclaración, porque casi todo corresponde a líneas precautorias, que funcionan como un seguro y no implican desembolsos. México renovó su Línea de Crédito Flexible por DEG 17.825 millones y Costa Rica obtuvo una por DEG 1.108 millones. México fue en 2009 el primer país en acceder a ese instrumento, nunca lo utilizó y ha ido reduciendo el monto disponible. Completan la lista regional una ampliación del programa de Ecuador por DEG 750 millones y un financiamiento de emergencia para Jamaica por DEG 306 millones.

Uruguay no tiene programa con el FMI

En el Directorio Ejecutivo integra la silla que comparte con Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, a cargo de Óscar A. Hendrick. Brasil forma parte de otra circunscripción, encabezada por André Roncaglia, quien presidió el comité que supervisó la elaboración del informe. Entre las novedades para la región figura un programa piloto de capacitación para América del Sur y México, organizado por el Banco Central del Paraguay en Asunción. El área de fortalecimiento de capacidades contó con US$ 400 millones y dictó 519 cursos a 17.253 funcionarios de 163 países.

El documento dedica espacio a dos temas que exceden la coyuntura. Sobre inteligencia artificial, estima que las inversiones asociadas aportaron medio punto porcentual al crecimiento de Estados Unidos en 2025 y advierte por la rentabilidad de proyectos financiados cada vez más con deuda y por los vínculos cruzados entre un grupo reducido de empresas. También señala que los trabajadores de calificación media son los más expuestos a la automatización. Sobre finanzas digitales, registra el crecimiento de las monedas estables y aporta un dato sobre su escala. Los dos principales emisores poseen más letras del Tesoro estadounidense que Arabia Saudita. Entre los riesgos menciona la sustitución de monedas locales, un fenómeno conocido en economías con alto uso del dólar.

En el plano institucional, el Fondo realizó 138 consultas del Artículo IV, que son las revisiones periódicas de la economía de cada país, y 11 evaluaciones del sector financiero. Ejecutó US$ 1.505 millones de un presupuesto administrativo de US$ 1.552 millones. El informe consigna además varios relevos. La economista argentina Silvana Tenreyro asumió el 10 de agosto la dirección del Departamento de Estudios en reemplazo de Pierre-Olivier Gourinchas, y Tobias Adrian, responsable del área de mercados monetarios y de capital, dejó el organismo a fines de ese mes.

Queda abierto el capítulo de los recursos. Las cuotas de los 191 países miembros suman DEG 476.000 millones y la Decimosexta Revisión General aprobó un aumento de 50% que todavía necesita el consentimiento de los países. El plazo para otorgarlo se había extendido hasta el 15 de noviembre de 2026, fecha que venció ayer, y el informe insta a los miembros a completar el trámite. De ese aumento depende que el Fondo reduzca su dependencia de los acuerdos de préstamo con un grupo de países y sostenga su capacidad de respuesta en un escenario que el propio organismo describe como incierto.