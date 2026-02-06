El Gabinete Social de Canelones fijó prioridades sociales en el presupuesto quinquenal.

En materia de desarrollo humano, el presupuesto pone especial énfasis en las políticas dirigidas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La coordinadora indicó que se buscará “mejorar los servicios a la población que ya tenemos para que abarque a más chiquilines y a sus familias”, así como también “trabajar también en la inclusión laboral de adolescentes y jóvenes”.

Cultura y deporte

En el área cultural, Zalkind destacó la descentralización de las propuestas en los distintos territorios del departamento. Entre las prioridades mencionó el “apoyo y la promoción de las más de 200 fiestas que tenemos y a nuestra identidad canaria”, subrayando su impacto en la economía local.

Asimismo, resaltó el trabajo conjunto con centros culturales del Gobierno de Canelones e independientes, además de los más de 400 talleres culturales que se desarrollan en todo el departamento. “Todo lo que genera trabajos comunitarios, trabajos que aporten a la integración social y comunitaria son políticas que nosotros vamos a fortalecer”, expresó.

El proyecto presupuestal también contempla el desarrollo de políticas deportivas a lo largo del quinquenio. Zalkind sostuvo que “el deporte es algo que cambia también el tejido social y la comunidad”, y adelantó que se impulsará la generación de “más infraestructura deportiva en el departamento”, junto con acciones orientadas a una mayor inclusión en el acceso al deporte y a los espacios de esparcimiento.

Finalmente, la coordinadora remarcó el valor estratégico de estas iniciativas y afirmó que “las políticas públicas son una inversión para nosotros, porque colaboran justamente en trabajar en propuestas comunitarias, en propuestas que realcen el valor de las comunidades como lugares de desarrollo de las personas en los territorios”.