El Gobierno supo que Marset era Marset un mes antes de entregarle el pasaporte

El pasaporte al narcotraficante fue entregado, materialmente, el 25 de noviembre de 2021

Ahora se comprueba, tras la declaración de los 13 imputados, que el segundo mensaje que el exsubsecretario de Interior, Guillermo Maciel, envió a través de su WhatsApp a Carolina Ache el 3 de noviembre de 2021 –para averiguar sobre la detención de Marset, advirtiéndole que se trataba de un narco peligros y pesado–, contaba con información científica: el Gobierno conocía desde el 28 de octubre que el ciudadano a quien se le tomaron las huellas digitales en una cárcel de Dubái era Marset.

El exdirector nacional de Identificación Civil, Ruben Amato, quien ocupó ese cargo desde 2007 a marzo de 2020, abogado y docente, dijo a Caras y Caretas que si desde el 28 de octubre de 2021 se supo fehacientemente que la identidad pertenecía a Sebastián Marset, y, de todas formas, casi un mes más tarde –el 25 de noviembre– se entregó el pasaporte, “para mí entonces se agrava más la situación. Entonces (el Gobierno) estaba en conocimiento de quién era Marset más de un mes antes de entregarle el pasaporte y con esa información y tiempo podría no haberlo expedido”. Amato preguntó: ¿Nadie advirtió a Identificación Civil que no impriman ese pasaporte, vamos a esperar, sabemos que son las huellas de Marset, no entreguemos un pasaporte?”.

El quid de la investigación del fiscal Machado no es definir si era legal o no entregar el pasaporte al narcotraficante. El objetivo es conocer si hubo una “gauchada especial” de parte de algún funcionario para que el narcotraficante obtuviera el documento de viaje. Caras y Caretas conoció que Machado ya sabe que el pasaporte no se tramitó estrictamente en un día pero tampoco que comenzó a tramitarse el 28 de octubre. Esta fecha es cuando se identificó científicamente que las huellas eran de Marset. Pero el trámite para expedir el pasaporte comenzó semanas más tarde para finalizar el 25 de noviembre de 2021.

Como ya informáramos, el formulario con los datos personales de Marset fue enviado desde el Consulado de Dubái a la Dirección Nacional de Identificación Civil el 24 de noviembre, aunque el trámite del pasaporte, estrictamente, comenzó días antes, al tiempo que ya se sabe que las huellas digitales tomadas y verificadas el 28 de octubre se utilizaron luego para imprimir el documento.

“Una vez que solicitó el pasaporte, el trámite fue ultrarrápido”, indicó Amato. Explicó que el “trámite de un pasaporte solicitado en el exterior es todo automático: huellas, fotos y datos viajan en forma electrónica y cuando llega a la DNIC disparan distintos sistemas. Entre ellos, la información que llega desde un consulado también es enviada a Policía Científica donde se verifica si la persona requirente tiene o no antecedentes. El chequeo de la identificación se hace en menos de 24 horas –continuó–, y cuando a las primeras huellas tomadas se suma que esa persona solicita, además, un pasaporte, nuevamente las huellas tomadas con anterioridad deben ser chequeadas. Sería una inconsciencia no chequear las huellas otra vez en caso de iniciarse un trámite de pasaporte. De lo contrario, ¿cómo saben los funcionarios de la DNIC que el trámite que llega para expedir un documento de viaje pertenece a la persona cuya identidad ya fue verificada?”.

Amato recordó, en diálogo con Caras y Caretas, que cuando en su administración hubo situaciones de dudas o riesgosas por la solicitud de trámites de pasaportes, “se colocaba una advertencia en el sistema para que no se expidiera un pasaporte con dudas, y cuando aún no era todo electrónico, avisábamos a todas las oficinas con foto del requerido por si solicitaba un documento de viaje”.

Entre los citados como testigos por el fiscal Alejandro Machado se incluirá al abogado Santiago Moratorio, quien tramitó una carta de la Embajada en Emiratos Árabes para pedir la libertad de Sebastián Marset.