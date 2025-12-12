El "Kike" Olivera citado a Fiscalía como testigo en investigación por narcotráfico

El futbolista Cristian 'Kike' Olivera fue citado a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía, en el marco de la investigación contra el narcotraficante Luis Fernández Albín, quien fuera detenido este año tras un operativo que incautó más de dos toneladas de cocaína.
La Fiscalía investiga el posible vínculo entre el deportista y el criminal. Fuentes de la investigación indicaron que Fernández Albín residió en una chacra cuya propiedad estaría ligada al futbolista. Esta citación busca esclarecer la naturaleza de esa relación y cualquier posible conocimiento sobre las actividades ilícitas del narcotraficante, de acuerdo a lo informado por Telemundo.
El origen de la investigación y la caída de Albín
La detención de Luis Fernández Albín se produjo luego de un importante operativo policial el pasado 3 de agosto en Punta Espinillo. En una chacra de esa zona, la Policía incautó 2.200 kilos de cocaína que se encontraban enterrados en un galpón precario. Las autoridades tenían información precisa de que Albín estaba detrás del cargamento, lo que motivó el allanamiento de una segunda chacra, ubicada a 800 metros de distancia, donde finalmente fue encontrado y detenido.
Luis Fernández Albín: una trayectoria criminal de larga data
Fernández Albín, de 38 años, comenzó su carrera delictiva desde muy joven tras emigrar de Argentina a Montevideo. Con apenas diez años, registraba indagatorias por hurto y arrebatos. Su transición al narcotráfico se dio a los 20 años, escalando hasta el tráfico internacional para 2009.
Con 22 años, fue detenido por primera vez por su participación en el envío de "mulas" con cocaína a España. A pesar de los encarcelamientos, continuó delinquiendo y forjando contactos internacionales desde prisión, enfocando su negocio ilegal en el mercado europeo hasta su reciente captura.