El "Kike" Olivera citado a Fiscalía como testigo en investigación por narcotráfico

El origen de la investigación y la caída de Albín

La detención de Luis Fernández Albín se produjo luego de un importante operativo policial el pasado 3 de agosto en Punta Espinillo. En una chacra de esa zona, la Policía incautó 2.200 kilos de cocaína que se encontraban enterrados en un galpón precario. Las autoridades tenían información precisa de que Albín estaba detrás del cargamento, lo que motivó el allanamiento de una segunda chacra, ubicada a 800 metros de distancia, donde finalmente fue encontrado y detenido.