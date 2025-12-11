Peñarol: Arezo muy cerca de seguir y Dituro con chance de llegar

“Ojalá todavía quede muchísimo por vivir con estos colores, porque yo quiero todo acá, con Peñarol”, había posteado el goleador tras la caída en las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Arezo, en su segundo pasaje en los carboneros, vio acción en quince partidos, concretó ocho goles, dio dos asistencias, para alcanzar 852 minutos de acción.

El arco mirasol

Luego de que el Consejo Directivo de Peñarol decidiera junto al cuerpo técnico no hacer uso de la opción de compra por el chileno Brian Cortés, el mirasol carga las baterías por un arquero.

Washington Aguerre es la primera carta del técnico Diego Aguirre, pero si no se concreta hay otros nombres arriba de la mesa. El representante del arquero artiguense, Rafael Monge, está en Colombia y buscará sacarlo de Independiente de Medellín, pero la situación no es fácil ya que es intención del club extender el vínculo que lo une con Aguerre.

El otro golero que está en el radar del mirasol es el argentino Matías Dituro. Peñarol ya estuvo interesado en el período de pases anterior pero no se concretó y ahora su nombre vuelve a estar arriba de la mesa. Dituro de 38 años, jugó en Argentina, Perú, Bolivia, Turquía y ahora defiende el arco del Elche de España.

En las últimas horas Dituro fue ofrecido a Peñarol y cuenta con chances de recalar en el carbonero.

Saldivia es uno de los anotados

Peñarol busca reforzar el sector defensivo para la próxima temporada, ya que si bien hay altas posibilidades de que Nahuel Herrera sigua 6 meses más en el club, Aguirre pretende un nuevo central para el 2026.

El nombre que surgió en las últimas horas es el de Alan Saldivia. Nacido en Rivera, el zaguero defiende a Colo Colo de Chile donde hizo las formativas. Saldivia debutó en el primer equipo del Albo el 9 de abril de 2023 ante Santiago City por la Copa Chile. Ese año, renovó su contrato con el club hasta 2026.

Habrá que ver si Peñarol en los próximos días avanza para incorporar a este defensor de 23 años.