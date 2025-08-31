Hacete socio para acceder a este contenido

Política Federico Sturzenegger |

No gracias, maestro

El mejor alumno de Javier Milei enseñó a usar la motosierra en Uruguay

El polémico ministro de Desregulación y Transformación de Javier Milei vino a Uruguay en medio de una grave crisis por denuncias de corrupción en su gobierno.

Por Redacción Caras y Caretas

Luciendo orgulloso la imagen de una motosierra en la solapa, el icono que hizo tristemente célebre a Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina Federico Sturzenegger vino a Uruguay a dictar cátedra y enseñar a manejar la motosierra.

En tiempos en que varios escándalos de corrupción acechan al presidente argentino, Javier Milei, en su segundo año de mandato, Sturzenegger participó de las Jornadas Anuales de Economía organizadas por el Banco Central del Uruguay (BCU),donde se abordaron los desafíos de la política monetaria.

Sturzenegger es un personaje clave desde los inicios del gobierno de Javier Milei y uno de los mentores de la estrategia del Estado ausente que atravesó sin pena ni gloria los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, donde se desempeñó como secretario de Política Económica (2001) y presidente del Banco Central de la República Argentina (2015-2018).

Durante el encuentro realizado este viernes en el Banco Central el polémico economista argentino participó de un panel junto a Carlos Carvallo, presidente del Banco Central de Paraguay; y Gabriel Galípolo, del Banco Central de Brasil, que contó con la coordinación del presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa.

A pura motosierra

Sin permitir preguntas de la prensa para evitar hablar del escándalo que enfrenta su gobierno por los casos de promoción de la criptomoneda libra, las maletas que ingresaron al país eludiendo los controles aduaneros y las sospechas de una red de recaudación de sobornos en la compra de medicamentos, Sturzenegger se “floreó” como un auténtico especialista en el uso de la motosierra libertaria que afectó a millones de argentinos con cierres de programas sociales y de salud, ajustes abruptos en servicios esenciales y la pérdida de puestos de trabajo en el sector público, entre otras graves consecuencias.

Esta estrategia a la que grandes sectores de la sociedad argentina considera un “desfinanciamiento salvaje” fue presentado con bombos y platillos por Sturzenegger en una repleta sala que lleva el nombre de Enrique Iglesias en el edificio del Banco Central.

La estrategia de la motosierra, que en el primer año y en lo que va del 2025 provocó decenas de miles de desvinculaciones en el sector público, con cifras que oscilan entre aproximadamente 34 mil y casi 44 mil despidos, fue presentada como la panacea para eliminar el Estado.

“Yo hablo con muchos candidatos y me dicen ‘bueno, tengo un desequilibrio de 4 puntos, entonces por ahí en 4 años puedo ir de 4 a 0, bajar un punto de déficit por año’. Y yo les digo: ‘¿por qué 1 por año y no 5 en un mes?’ Y me dicen ‘no, pero eso no se puede hacer’. Bueno, pero Javier lo hizo, ¿ok?”, expresó orgulloso de su líder de turno.

