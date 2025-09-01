Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales funcionarios | Parlamento | presupuesto

En las afueras

Funcionarios penitenciarios instalarán carpa frente al Parlamento: exigen "medidas inmediatas"

Los funcionarios penitenciarios sostienen que fueron "dejados de lado" en el presupuesto quinquenal y denuncian que el proyecto "ignora" su labor.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) emitió un comunicado en el que anunciaron que instalarán una carpa en las afueras del Palacio Legislativo mañana martes como un espacio de "resistencia, denuncia, intercambio y articulación política".

En concreto, la organización denuncia que los funcionarios penitenciarios fueron "dejados de lado" en el presupuesto quinquenal presentado este domingo en el Parlamento. Sostienen que a pesar de haber presentado al Ministerio del Interior un documento con propuestas, el proyecto del Ejecutivo "ignora" su labor y destina "recursos mínimos que no atienden los problemas estructurales".

"Mientras se destinan cargos de particular confianza y estructuras que no cambian la realidad, se omite incluir compensaciones y mejoras reales para quienes trabajamos en condiciones extremas y de riesgo", denuncian.

En ese sentido, manifiestan que el presupuesto presentado "no reconoce la crisis del sistema penitenciario" a la vez que "vuelve a excluir a los civiles de cualquier mejora sustancial". "Las muertes recientes evidencian con crudeza lo que venimos denunciando: la falta de recursos, de compromiso y de políticas serias agrava la emergencia penitenciaria y cobra vidas", añaden.

Con respecto a la carpa en las afuera del Parlamento, manifestaron que allí expondrán se "la realidad del sistema", y se presentaran los reclamos de la organización: "Se buscará que las voluntades políticas recapaciten y se reencamine la discusión hacia un presupuesto que atienda de verdad la emergencia penitenciaria"

"Exigimos medidas inmediatas, compromiso real y voluntad política para transformar esta realidad que se profundiza con cada hecho trágico. No callaremos ante la indiferencia ni aceptaremos que el sistema penitenciario siga siendo una zona de abandono y muerte", finaliza el comunicado.

Presupuesto prevé la creación de 500 cargos de operador penitenciario

El proyecto de ley de presupuesto, presentado ayer en el Parlamento, incluye en el artículo 128 la creación de 500 cargos de operador penitenciario a partir del 2026, de los cuales 200 serán el próximo años, otros 200 en 2027, y 100 en 2028.

Además, el artículo 129 dispone la creación de 14 cargos administrativos (Escalafón C, grados 7 y 8) y supresión de 16 cargos administrativos (Escalafón C, grado 5) en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

