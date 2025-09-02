Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad viudas negras | prisión |

Engaños, drogas y robos

¿Qué son las "viudas negras" y cómo operan para engañar a sus víctimas?

Los casos que involucran a las "viudas negras" muestran parámetros comunes desde el punto de vista delictivo, no solo en Uruguay sino también a nivel regional.

GzuOB8HXoAATfx1
Cuenta de X del periodista Martini
Por Redacción de Caras y Caretas

La Policía uruguaya investiga y ha logrado imputar a integrantes de un esquema delictivo conocido popularmente como “viudas negras”, un fenómeno que combina seducción, engaño y robo, y que ya había sido registrado en países como Argentina y Colombia.

En Uruguay, los casos más recientes muestran un modus operandi que se repite con precisión: mujeres que contactan a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, principalmente Tinder, acuerdan un encuentro y logran ingresar al domicilio del hombre. Allí, según las denuncias, les ofrecen bebidas adulteradas con clonazepam u otros sedantes, lo que deja a los hombres mareados o inconscientes.

Con la víctima incapacitada, las delincuentes proceden a sustraer joyas, relojes, aparatos electrónicos y dinero en efectivo o transferencias bancarias. . Posteriormente, esos bienes suelen ser vendidos a través de una red de receptación, lo que involucra a otros cómplices dentro de la estructura criminal.

En uno de los episodios más sonados en Montevideo últimamente, una mujer de nacionalidad dominicana fue enviada a prisión preventiva por 120 días, imputada por asociación para delinquir, rapiña agravada y hurto. Paralelamente, varios hombres fueron condenados por receptación agravada al comprobarse que habían adquirido parte de los objetos robados.

De acuerdo al periodista Martini otra de las víctimas, de esta mujer un hombre de 68 años, levantó a la imputada, "fueron al Faro de Punta Carretas donde tomaron una cerveza y ahí se durmió. Le robaron todo, quedó desnudo. Le exigieron el PIN del celular, que coincidía con la llave digital y sacaron dinero de su cuenta bancaria", explicó.

Las viudas negras y un fenómeno regional

El accionar de estas bandas no es exclusivo de Uruguay. En Argentina, las “viudas negras” operan con tácticas similares: seducen a sus víctimas mediante redes sociales o citas rápidas, las drogan y les roban. En algunos casos se han detectado también variantes digitales, con mujeres que utilizan chats y transferencias online para estafar o extorsionar a hombres comprometidos, amenazando con exponer sus infidelidades.

