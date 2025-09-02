¿Qué son las "viudas negras" y cómo operan para engañar a sus víctimas?

En uno de los episodios más sonados en Montevideo últimamente, una mujer de nacionalidad dominicana fue enviada a prisión preventiva por 120 días, imputada por asociación para delinquir, rapiña agravada y hurto. Paralelamente, varios hombres fueron condenados por receptación agravada al comprobarse que habían adquirido parte de los objetos robados.

De acuerdo al periodista Martini otra de las víctimas, de esta mujer un hombre de 68 años, levantó a la imputada, "fueron al Faro de Punta Carretas donde tomaron una cerveza y ahí se durmió. Le robaron todo, quedó desnudo. Le exigieron el PIN del celular, que coincidía con la llave digital y sacaron dinero de su cuenta bancaria", explicó.

Las viudas negras y un fenómeno regional

El accionar de estas bandas no es exclusivo de Uruguay. En Argentina, las “viudas negras” operan con tácticas similares: seducen a sus víctimas mediante redes sociales o citas rápidas, las drogan y les roban. En algunos casos se han detectado también variantes digitales, con mujeres que utilizan chats y transferencias online para estafar o extorsionar a hombres comprometidos, amenazando con exponer sus infidelidades.