Aguirre claro y contundente: "Hay que renovar a Maxi y ellos lo saben"

Hay un jugador que es clave para Aguirre en el funcionamiento del equipo además de Leo Fernández. Esa figura es su centrodelantero: Maximiliano Silvera. El atacante deja la vida en cada partido y además marca goles importantes, como por ejemplo en el partido clásico.

La renovación de Silvera

Un tema que preocupaba en Peñarola en las últimas semanas era la renovación del contrato de Maxi Silvera. El jugador tiene vínculo con el mirasol hasta fin de año, pero era intención del jugador y la institución de extenderlo.

Si bien al principio de la negociación estaban lejos, ahora las partes se han acercado bastante. El entrenador de Peñarol fue contundente en el programa La Mañana del futbol por radio El Espectador Deportes acerca de lo importante que considera la renovación de contrato de Silvera. “Hay que renovar a Maxi. Ellos lo saben. Lo dije desde el principio. Está bueno que haya una confianza en la parte deportiva; es lógica, porque sirve para intercambiar y que me escuchen. Nosotros (su cuerpo técnico) también erramos; no es que todo lo que digamos está garantizado”, mencionó.

Y fue optimista: “Me imagino a Maxi renovando. Es parte de una negociación que va a llegar a buen puerto. Se estiró un poco y hubo alguna diferencia normal, como pasa siempre”, sentenció el entrenador.