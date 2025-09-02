Inspectores pretendían seguir cobrando por las multas luego de jubilarse y Bergara lo rechazó

Dichos requerimientos refieren a la necesidad de verificar "aspectos objetivos, subjetivos y temporales".

La resolución municipal

En cuanto al "aspecto objetivo" señalan que para contar con el "derecho" al cobro del beneficio es necesario que la IMM reciba el pago "efectivo" de una multa impuesta por circular con deuda de patente de rodados, mientras que el "aspecto subjetivo" indica que el acreedor del beneficio es el inspector de tránsito que aplicó la multa cobrada.

Respecto a lo temporal, apuntan que el cobro por "concepto de participación" en las multas nace solamente si se verifican en forma simultánea los aspectos objetivo y subjetivo, esto es, que al tiempo en que la intendencia recibe el pago de la multa, quien la aplicó debe revestir como funcionario activo. Requerimientos que no pueden ser dados una vez la persona se jubila.

Además, destacaron que en lo referido a las normas esta prestación solo puede aplicarse a "funcionarios activos", quienes "son los únicos que perciben un sueldo base de acuerdo a grado, escalafón y carga horaria".

Por esto, resolvieron "no hacer lugar" a la petición formulada por los funcionarios.