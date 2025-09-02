En las últimas horas se registró un hecho con algunos inspectores de tránsito que llamó la atención. El tema se enfocó en un reclamo que realizaron a la comuna capitalina. Finalmente, la Intendencia de Montevideo (IMM) resolvió no dar lugar a una petición de 16 inspectores de tránsito, quienes solicitaron continuar cobrando la participación en las "multas de tránsito resultantes del contralor del tributo de patente de rodados una vez jubilados".
Tránsito
Inspectores pretendían seguir cobrando por las multas luego de jubilarse y Bergara lo rechazó
Los funcionarios alegaron un derecho adquirido, pero la comuna señaló que tras el retiro no se configuran los requisitos de "participalción".