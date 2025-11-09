Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Milton Machado |

sorteos departamentales

El Ministerio de Vivienda sorteará 350 viviendas en todo el país

Los sorteos se enmarcan en el llamado público abierto entre junio y agosto, que recibió 2.228 inscripciones, tanto de forma presencial como en línea.

Sorteo de vivienda.

Sorteo de vivienda.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) entregará unas 350 viviendas en todo el país mediante un sistema de sorteos departamentales, informó el director nacional de Vivienda, Milton Machado. Cada familia beneficiada accederá a un préstamo de hasta 2.000 unidades reajustables (UR) —equivalentes a unos 90.000 dólares—, con la posibilidad de obtener además un subsidio en el pago de la cuota.

El primer sorteo se realizó en el departamento de Colonia, con la participación de la ministra Tamara Paseyro, el subsecretario Cristhian Di Candia y el propio Machado, quienes destacaron el alcance nacional de la iniciativa. En esa instancia, 166 familias se inscribieron para participar, 26 resultaron seleccionadas y ocho quedaron como suplentes, en caso de que alguno de los titulares no concrete la compra.

Los sorteos se enmarcan en el llamado público abierto entre junio y agosto de este año, que recibió 2.228 inscripciones en todo el país, tanto de forma presencial como en línea. La alta demanda superó la oferta disponible, motivo por el cual se definió este mecanismo de adjudicación en los 18 departamentos del interior.

Acceso a la vivienda

Machado explicó que el programa busca ampliar el acceso a la vivienda para sectores que tradicionalmente no logran ingresar al mercado inmobiliario formal. “Se flexibilizaron las condiciones para que más familias puedan comprar su casa con recursos del Fondo Nacional de Vivienda”, señaló el jerarca.

El cronograma de sorteos continuará en las próximas semanas en distintos puntos del país. Entre ellos, se destacan San José (6 de noviembre), Canelones (7 de noviembre), Rivera (13 de noviembre), Tacuarembó y Durazno (14 de noviembre), además de otros departamentos que tendrán su turno hasta el 5 de diciembre en Minas.

Esta iniciativa forma parte de los lineamientos del programa de gobierno en materia de vivienda, orientado a facilitar el acceso a soluciones habitacionales dignas y asequibles, promoviendo al mismo tiempo la inclusión social y la descentralización en todo el territorio nacional.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar