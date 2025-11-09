El Ministerio de Vivienda sorteará 350 viviendas en todo el país

Acceso a la vivienda

Machado explicó que el programa busca ampliar el acceso a la vivienda para sectores que tradicionalmente no logran ingresar al mercado inmobiliario formal. “Se flexibilizaron las condiciones para que más familias puedan comprar su casa con recursos del Fondo Nacional de Vivienda”, señaló el jerarca.

El cronograma de sorteos continuará en las próximas semanas en distintos puntos del país. Entre ellos, se destacan San José (6 de noviembre), Canelones (7 de noviembre), Rivera (13 de noviembre), Tacuarembó y Durazno (14 de noviembre), además de otros departamentos que tendrán su turno hasta el 5 de diciembre en Minas.

Esta iniciativa forma parte de los lineamientos del programa de gobierno en materia de vivienda, orientado a facilitar el acceso a soluciones habitacionales dignas y asequibles, promoviendo al mismo tiempo la inclusión social y la descentralización en todo el territorio nacional.