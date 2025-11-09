El Ministerio de Vivienda sorteará 350 viviendas en todo el país

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) entregará unas 350 viviendas en todo el país mediante un sistema de sorteos departamentales, informó el director nacional de Vivienda, Milton Machado. Cada familia beneficiada accederá a un préstamo de hasta 2.000 unidades reajustables (UR) —equivalentes a unos 90.000 dólares—, con la posibilidad de obtener además un subsidio en el pago de la cuota.
Los sorteos se enmarcan en el llamado público abierto entre junio y agosto, que recibió 2.228 inscripciones, tanto de forma presencial como en línea.