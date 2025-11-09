Hacete socio para acceder a este contenido

El sueño del pibe

El día del arquero: portero de Cerro Largo metió un gol de arco a arco (video)

Gino Santilli tuvo su día soñado. El portero cerró el triunfo de Cerro Largo con un gol de arco a arco frente a Liverpool.

Por Redacción de Caras y Caretas

Gino Santilli, el arquero argentino de Cerro Largo, no olvidará nunca el partido frente a Liverpool en que metió un golazo de arco a arco que terminó cerrando el triunfo de su equipo por 2 a 0.

La jornada lluviosa y con algo de viento ayudó a que Santilli convirtiera el gol del campeonato y sus compañeros, como casi nunca sucede en el futbol, cruzaran toda la cancha para ir a festejar una conquista extraordinaria.

"En el video un poco se puede ver que en el partido llovió mucho y también había mucho viento. En el primer tiempo me tocó estar en el arco donde hice el gol en el segundo. Sabia que tenía el viento a favor en el arco donde estaba yo, mi idea fue pegarle lo más fuerte posible para que el delantero nuestro vaya a pelear mano a mano con el defensor de ellos", reconoció Santilli.

Triunfo de Cerro Largo

"La realidad es que logré que la pelota vaya fuerte y rápida, pero nunca pensé que iba a terminar adentro del arco, sinceramente. Es más, creo que ni vi cuando ingresó. Vi que mis compañeros venían directamente hacia mí para festejarlo y se me pasaron mil cosas por la cabeza. pero la idea era salir rápido, jugar directo y por suerte entró", se sinceró.

"Estoy muy contento, si bien soy arquero y me encanta mi posición, siempre me gustó el tema de ser delantero. En los picados con mis compañeros me gusta jugar arriba y siempre jodo y sueño con hacer un gol. Por ahí pensaba hacerlo de cabeza en algún momento, y ese sueño de ir a la última pelota a cabecear sigue, pero bueno, se dio de esta manera y estoy súper contento, sobre todo porque pudimos ganar el partido, mantener el arco en cero y aportar para liquidar el partido de esa manera es muy importante para mí", cerró el santafesino, nacido en Villa Constitución.

Este arquero de 24 años de edad y 1,91 metros de altura llegó al conjunto uruguayo a mediados del 2023 en un préstamo por dos años y medio (se termina a fines de 2025).

