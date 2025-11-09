El día del arquero: portero de Cerro Largo metió un gol de arco a arco (video)

Triunfo de Cerro Largo
"La realidad es que logré que la pelota vaya fuerte y rápida, pero nunca pensé que iba a terminar adentro del arco, sinceramente. Es más, creo que ni vi cuando ingresó. Vi que mis compañeros venían directamente hacia mí para festejarlo y se me pasaron mil cosas por la cabeza. pero la idea era salir rápido, jugar directo y por suerte entró", se sinceró.
"Estoy muy contento, si bien soy arquero y me encanta mi posición, siempre me gustó el tema de ser delantero. En los picados con mis compañeros me gusta jugar arriba y siempre jodo y sueño con hacer un gol. Por ahí pensaba hacerlo de cabeza en algún momento, y ese sueño de ir a la última pelota a cabecear sigue, pero bueno, se dio de esta manera y estoy súper contento, sobre todo porque pudimos ganar el partido, mantener el arco en cero y aportar para liquidar el partido de esa manera es muy importante para mí", cerró el santafesino, nacido en Villa Constitución.
Este arquero de 24 años de edad y 1,91 metros de altura llegó al conjunto uruguayo a mediados del 2023 en un préstamo por dos años y medio (se termina a fines de 2025).
