Política Valeria Ripoll | Lacalle Pou | Partido Nacional

¿Qué opinás Valeria?

Valeria Ripoll dijo que "con Lacalle Pou no alcanza" para ganar y aceptó que al gobierno "le faltaron cosas"

"No comparto que el gobierno de Lacalle Pou fue de medio pelo", señaló Valeria Ripoll pero aceptó que "le faltaron muchas cosas". Su mirada de la autocrítica del Partido Nacional.

Valeria Ripoll habló de la autocrítica del Partido Nacional.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Valeria Ripoll reapareció esta semana y dio su visión sobre la autocrítica del Partido Nacional. Entrevistada por FM del Sol, la excandidata a la vicepresidencia admitió que pudo haber gente que no votó a la fórmula blanca porque no la quería de candidata pero aseguró que las elecciones se venían perdiendo de mucho antes.

Tomó distancia de las palabras del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien dijo que la administración de Lacalle Pou fue "de medio pelo" pero aceptó que al gobierno anterior "le faltaron muchas cosas".

"Quizás Nico se excedió un poco, yo no comparto que fue un gobierno medio pelo", recalcó de todos modos.

El gobierno de Lacalle Pou

Entre las principales críticas que escuchó contra el gobierno de Lacalle Pou enumeró: "Hay gente que dice que algunos referentes nacionalistas después de asumir en el gobierno no les contestaban el teléfono”, también dicen que “obviamente el crecimiento salarial no fue enorme” y que “se demoró en recuperar salario”.

“Para mucha gente quizás este [el de Lacalle Pou] había sido un gobierno excelente, y quizás tenían una mirada que no se condice con lo que pensaba la gente, que capaz que te vota porque le subió el sueldo, porque mejoró la calidad de vida de su familia”, comentó Ripoll.

La interna del Partido Nacional

En su análisis remarcó que después de la muerte de Jorge Larrañaga, el nacionalismo se quedó sin un sector importante. "El Partido Nacional siempre se caracterizó por tener dos grandes bloques con muchas diferencias entre sí y hoy eso no lo tenés", señaló y entendió muy positivo que Nicolás Olivera busque convertirse en esa referencia.

"El busca seguir ese camino por eso habla de justicia social. Sin el Guapo, Nico está haciendo un camino similar, no digo que quiera parecerse, pero hay muchos dirigentes que después que falleció el Guapo quedaron a la deriva", explicó.

Negó que Álvaro Delgado sea el líder del sector "De Centro", porque se trata de un espacio que "hoy camina solo y Álvaro Delgado no participa".

"La gente que participa en De Centro encuentra ese lugar que no está volcado a ninguno de los extremos", expresó.

En cuanto a los errores que advirtió en la campaña "con el diario del lunes" interpretó que si bien el manejo de la pandemia fue importante, no se podía estar recordando a la gente todo el tiempo "lo que pasó al al principio del gobierno".

"La campaña en algunas cosas le erró, por ejemplo en plantear todo el tiempo que se estaban haciendo los puentes, las rutas, los hospitales. ¿Qué qué siente la gente con eso? Que era tu obligación hacerlo", agregó.

También se refirió a la estrategia de seguridad del gobierno anterior y si bien entendió que "fue buena", "la realidad es que había que fortalecerla mucho más y capaz que ponerle mucho más plata y tomar otras acciones", añadió.

Por último se expresó sobre la eventual candidatura de Lacalle Pou en las próximas elecciones y si bien dijo que le parecía bien, aclaró que "con eso solo no alcanza".

Temas

Dejá tu comentario

