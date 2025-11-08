Valeria Ripoll dijo que "con Lacalle Pou no alcanza" para ganar y aceptó que al gobierno "le faltaron cosas"

El gobierno de Lacalle Pou

Entre las principales críticas que escuchó contra el gobierno de Lacalle Pou enumeró: "Hay gente que dice que algunos referentes nacionalistas después de asumir en el gobierno no les contestaban el teléfono”, también dicen que “obviamente el crecimiento salarial no fue enorme” y que “se demoró en recuperar salario”.

“Para mucha gente quizás este [el de Lacalle Pou] había sido un gobierno excelente, y quizás tenían una mirada que no se condice con lo que pensaba la gente, que capaz que te vota porque le subió el sueldo, porque mejoró la calidad de vida de su familia”, comentó Ripoll.

La interna del Partido Nacional

En su análisis remarcó que después de la muerte de Jorge Larrañaga, el nacionalismo se quedó sin un sector importante. "El Partido Nacional siempre se caracterizó por tener dos grandes bloques con muchas diferencias entre sí y hoy eso no lo tenés", señaló y entendió muy positivo que Nicolás Olivera busque convertirse en esa referencia.

"El busca seguir ese camino por eso habla de justicia social. Sin el Guapo, Nico está haciendo un camino similar, no digo que quiera parecerse, pero hay muchos dirigentes que después que falleció el Guapo quedaron a la deriva", explicó.

Negó que Álvaro Delgado sea el líder del sector "De Centro", porque se trata de un espacio que "hoy camina solo y Álvaro Delgado no participa".

"La gente que participa en De Centro encuentra ese lugar que no está volcado a ninguno de los extremos", expresó.

En cuanto a los errores que advirtió en la campaña "con el diario del lunes" interpretó que si bien el manejo de la pandemia fue importante, no se podía estar recordando a la gente todo el tiempo "lo que pasó al al principio del gobierno".

"La campaña en algunas cosas le erró, por ejemplo en plantear todo el tiempo que se estaban haciendo los puentes, las rutas, los hospitales. ¿Qué qué siente la gente con eso? Que era tu obligación hacerlo", agregó.

También se refirió a la estrategia de seguridad del gobierno anterior y si bien entendió que "fue buena", "la realidad es que había que fortalecerla mucho más y capaz que ponerle mucho más plata y tomar otras acciones", añadió.

Por último se expresó sobre la eventual candidatura de Lacalle Pou en las próximas elecciones y si bien dijo que le parecía bien, aclaró que "con eso solo no alcanza".