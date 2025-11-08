Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Fernanda Cardona |

Fernanda Cardona

Gobierno apuesta al futuro: Uruguay busca atraer nuevas inversiones en infraestructura digital y data centers

La ministra Fernanda Cardona regresó muy conforme de EEUU y dijo que el gobierno apuesta porque Uruguay se consolide como un centro regional de innovación.

La ministra Fernanda Cardona quiere trear nuevos data centers a Uruguay.

La ministra Fernanda Cardona quiere trear nuevos data centers a Uruguay.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La ministra de Industria, Fernanda Cordona, participó de una misión oficial del gobierno uruguayo por Estados Unidos y sostuvo que la acogida de las autoridades y empresarios en EEUU fue “muy positiva” y que quedó en evidencia que las empresas norteamericanas “conocen y confían en Uruguay”.

“Queremos que esa confianza se traduzca en nuevas inversiones, pero también en alianzas de conocimiento y tecnología. Nuestra visión es que en los próximos cinco a diez años Uruguay se consolide como un centro regional de innovación, ciencia y tecnología”, expresó en una entrevista con la diaria.

La mirada de Fernanda Cardona

Fernanda Cardona adelantó que la cartera ya prepara un seguimiento de los temas con la CUTI y que está previsto volver en los próximos meses a Washington y London City para continuar las negociaciones. “Uruguay es visto con seriedad y responsabilidad. Esa reputación es un activo que debemos cuidar y potenciar con más cooperación, innovación y trabajo conjunto”, concluyó.

Uruguay busca atraer nuevas inversiones en infraestructura digital y data centers, con el objetivo de reforzar su soberanía de datos y potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial, informó a la diaria la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, a su regreso de una misión oficial por Estados Unidos.

“Tenemos que prepararnos para pensar en clave de desarrollo”, señaló la ministra, que participó de una misión entre el 27 de octubre y el 1° de noviembre, acompañada por más de 30 empresas de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), autoridades de Antel, Uruguay XXI, Uruguay Innova y Ceibal.

Nuevos data center

Cardona explicó que “la idea es contar con mayores data centers”, porque toda la generación de inteligencia artificial y los datos que se requiere manejar “van a necesitar esa infraestructura”.

Es por ello que “uno de los vectores de trabajo de Uruguay es ver cómo impulsar nuevos data centers y cómo robustecer el data center de Antel para potenciar la empresa estatal. Google está por terminar ya el suyo, y la idea es contar con más data centers en el país”, agregó.

“Los data centers son una posibilidad de creación, de crecimiento, que va a manejar datos, innovación, pero al mismo tiempo tenemos que proyectarlos analizando detalladamente lo que sucedió en otros países que fueron agrandándose en esta materia”, observó.

Adelantó que el viaje permitió constatar que distintas empresas ven con “muy buenos ojos” la situación del país, y mencionó a Amazon y Google como las más interesadas en el tema.

“También tuvimos reuniones con Cyrus One, que es un data center muy grande, y con la empresa Equinix, que también es otra referencia instalada en Virginia”, explicó la jerarca

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar