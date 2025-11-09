Amplio operativo policial por la última fecha del Torneo Clausura en Montevideo

G5LtcT_WoAAnVnm

Elementos prohibidos

El Ministerio exhortó al público a no ingresar con elementos prohibidos, como bengalas, papel picado, serpentinas, artefactos de humo, bebidas alcohólicas, envases de vidrio ni objetos considerados peligrosos.

Entre los artículos autorizados se encuentran radios de pilas chicas, termo y mate, paraguas sin punta, carteras, mochilas pequeñas, riñoneras, banderas de hasta 2 metros por 1,5, y botellas plásticas de hasta 600 mililitros.

El operativo busca garantizar la convivencia y la seguridad de los asistentes, en una jornada de alta concurrencia y expectativa por la definición del campeonato.