Jornada de alto riesgo

Amplio operativo policial por la última fecha del Torneo Clausura en Montevideo

El Ministerio del Interior desplegará operativo con más de 500 efectivos para garantizar la seguridad en los partidos de Peñarol y Nacional. Se exhorta al público a respetar las disposiciones y evitar elementos prohibidos.

Con motivo de la última fecha del Torneo Clausura, el Ministerio del Interior implementará este fin de semana un amplio operativo de seguridad en Montevideo. Las medidas estarán enfocadas en los encuentros que disputarán Peñarol ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y Nacional frente a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini, ambos programados para este domingo 9 de noviembre a partir de las 16:30 horas.

Según informó la cartera, 570 efectivos policiales de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Guardia Republicana participarán del operativo, que se estructurará en tres anillos de seguridad. Los anillos segundo y tercero estarán destinados especialmente a evitar cruces entre hinchadas, con zonas de circulación diferenciadas para cada parcialidad.

Además, se desplegarán controles y patrullajes en terminales de ómnibus urbanos y suburbanos, con el objetivo de prevenir incidentes en los desplazamientos hacia y desde los estadios.

Elementos prohibidos

El Ministerio exhortó al público a no ingresar con elementos prohibidos, como bengalas, papel picado, serpentinas, artefactos de humo, bebidas alcohólicas, envases de vidrio ni objetos considerados peligrosos.

Entre los artículos autorizados se encuentran radios de pilas chicas, termo y mate, paraguas sin punta, carteras, mochilas pequeñas, riñoneras, banderas de hasta 2 metros por 1,5, y botellas plásticas de hasta 600 mililitros.

El operativo busca garantizar la convivencia y la seguridad de los asistentes, en una jornada de alta concurrencia y expectativa por la definición del campeonato.

