Con motivo de la última fecha del Torneo Clausura, el Ministerio del Interior implementará este fin de semana un amplio operativo de seguridad en Montevideo. Las medidas estarán enfocadas en los encuentros que disputarán Peñarol ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y Nacional frente a Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini, ambos programados para este domingo 9 de noviembre a partir de las 16:30 horas.
Jornada de alto riesgo
Amplio operativo policial por la última fecha del Torneo Clausura en Montevideo
El Ministerio del Interior desplegará operativo con más de 500 efectivos para garantizar la seguridad en los partidos de Peñarol y Nacional. Se exhorta al público a respetar las disposiciones y evitar elementos prohibidos.