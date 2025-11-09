Inauguraron la cosecha de trigo en Dolores con llamado a fortalecer la conciencia agropecuaria nacional

En su intervención, el jerarca se refirió a las oportunidades de expansión en los mercados internacionales, afirmando que Uruguay debe apuntar a abrir plenamente el mercado chino y fortalecer su presencia en el sudeste asiático y el norte de África, regiones que concentran el 50% de la población mundial pero que actualmente representan solo el 8% de las exportaciones nacionales. “Debemos entender esos mercados y adaptarnos a un mundo que avanza en un proteccionismo atroz”, advirtió.

Asimismo, anunció que el Gobierno diseña un plan nacional de riego orientado a mejorar la competitividad y aumentar la producción. Según explicó, si se replicaran en el litoral las inversiones realizadas por el sector arrocero, Uruguay podría incrementar su Producto Bruto Interno (PBI) en aproximadamente cuatro puntos.

Infraestructura rural

Otro de los temas abordados fue la infraestructura rural, donde Sánchez informó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) trabaja junto al Congreso de Intendentes en un acuerdo para mejorar la caminería rural. El objetivo, dijo, es coordinar esfuerzos entre las distintas reparticiones del Estado para definir y ejecutar las inversiones más prioritarias y rentables.

Del acto participaron también el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, y el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, quienes acompañaron a los productores locales en el inicio de una nueva zafra que reafirma el papel central del agro en la economía y la identidad uruguaya.