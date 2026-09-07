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Política Paysandú | Mides | dispositivos

Cobertura habitacional con acompañamiento social

Paysandú aumenta la asistencia social y prepara nuevos dispositivos para personas en calle

La Intendencia sanducera elevará de unas 1.050 a 1.200 las canastas municipales, mientras el MIDES proyecta una red de cuatro o cinco dispositivos permanentes para atender a personas en situación de calle.

Mides Paysandú

Mides Paysandú
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Por Redacción de Caras y Caretas

La respuesta ante las situaciones de vulnerabilidad social se amplía en Paysandú. La Intendencia departamental incrementará la cantidad de canastas municipales que entrega mensualmente, mientras el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) trabaja en un nuevo modelo de atención para personas en situación de calle.

La administración departamental prevé pasar de unas 1.050 canastas a aproximadamente 1.200 prestaciones, en función de la demanda registrada. Según explicó Roque Jesús, adjunto de la Dirección de Promoción Social, el incremento se concentra principalmente en la ciudad, donde se observa una tendencia gradual al aumento de las solicitudes.

Paralelamente, se realizó una actualización de los padrones para depurar registros correspondientes a personas que cambiaron de domicilio, fallecieron o dejaron de cumplir las condiciones requeridas para acceder al beneficio.

La asistencia alimentaria se complementa con el funcionamiento de los comedores municipales, que elaboran y distribuyen alrededor de 700 porciones diarias.

El MIDES proyecta una red de dispositivos permanentes

En materia de atención a personas en situación de calle, el MIDES prepara un cambio en el esquema actualmente vigente. La directora departamental, María Inés Firpo, informó que se proyecta contar con cuatro o cinco dispositivos permanentes, destinados a atender distintos perfiles de usuarios.

Uno de los espacios previstos es el antiguo Sanatorio Pasteur, que cuenta con 14 habitaciones y actualmente se encuentra en proceso de acondicionamiento.

El nuevo modelo busca avanzar hacia una atención de 24 horas, superando el sistema centrado exclusivamente en el alojamiento nocturno. La estrategia pretende combinar la cobertura habitacional con acompañamiento social, con el objetivo de favorecer procesos de inclusión y una salida sostenida de la situación de calle.

Actualmente, unas 110 personas son atendidas en cuatro espacios de Paysandú, mientras el MIDES continúa trabajando en la definición de las nuevas instalaciones y su distribución.

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