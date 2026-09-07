La respuesta ante las situaciones de vulnerabilidad social se amplía en Paysandú. La Intendencia departamental incrementará la cantidad de canastas municipales que entrega mensualmente, mientras el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) trabaja en un nuevo modelo de atención para personas en situación de calle.
Cobertura habitacional con acompañamiento social
Paysandú aumenta la asistencia social y prepara nuevos dispositivos para personas en calle
La Intendencia sanducera elevará de unas 1.050 a 1.200 las canastas municipales, mientras el MIDES proyecta una red de cuatro o cinco dispositivos permanentes para atender a personas en situación de calle.