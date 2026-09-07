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Política Udelar |

En etapa de formalización

Trata, violencia y explotación: Consultorio Jurídico de la Udelar representa a cuatro víctimas

Soledad Suárez, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, señaló en Legítima Mañana que la investigación por una posible red de trata recién comienza.

El Consultorio Jurídico de la Udelar representa a cuatro víctimas en una causa por posible red de trata.

El Consultorio Jurídico de la Udelar representa a cuatro víctimas en una causa por posible red de trata.
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Por Redacción de Caras y Caretas

Una serie de hechos ocurridos en los últimos días volvió a poner sobre la mesa la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, así como distintas formas de violencia de género y explotación. Entre ellos podemos mencionar, el intento de femicidio en la Facultad de Medicina, el accidente de tránsito ocurrido en Las Piedras -donde viajaban además del militar imputado- tres adolescentes de entre 14 y 17 años que vivían en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el caso que involucra a adolescentes en extrema vulnerabilidad -institucionalizadas también bajo la órbita del instituto- que habrían sido explotadas sexualmente por personas de nacionalidad extranjera.

Entrevistada en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, Suárez se refirió a la denominada Operación Tríada, una investigación que continúa en curso y que ya derivó en personas detenidas, audiencias judiciales y víctimas cuya identidad permanece reservada.

La abogada explicó que el Consultorio Jurídico participa en la causa en representación de víctimas y que, por su rol como defensor de quienes fueron afectados por delitos, suele incorporarse a las investigaciones después de que las fiscalías ya llevan un tiempo trabajando.

“Está en etapa de formalización”, explicó Suárez al referirse al estado de la investigación, y señaló que actualmente el Consultorio Jurídico representa a cuatro víctimas, identificadas mediante números para preservar su identidad.

Según detalló, el equipo mantiene contacto con dos de las fiscalías que trabajan en el caso. También indicó que algunas de las víctimas se repiten en las investigaciones de ambas fiscalías y que todavía podría ampliarse el número de personas afectadas y de imputados a medida que avance la investigación.

No desviar el foco

Suárez consideró especialmente importante que, frente a situaciones de explotación y violencia contra adolescentes, el debate público no termine concentrándose exclusivamente en las eventuales fallas institucionales.

La abogada planteó que es válido analizar si el Estado y los organismos encargados de proteger a niños y adolescentes actuaron correctamente y si existen responsabilidades que deban ser revisadas. Sin embargo, sostuvo que ese análisis no debería desplazar la gravedad de los delitos investigados.

“Lo primero que corresponde, por orden jerárquico de gravedad de las situaciones, es que acá había personas que cometían delitos”, sostuvo.

En particular, remarcó que se trata de delitos que afectan a personas en situación de especial vulnerabilidad y que involucran tanto cuestiones vinculadas a las infancias como a la violencia de género.

Para Suárez, resulta necesario evitar una mirada que termine trasladando la responsabilidad hacia las familias de las víctimas o hacia las propias adolescentes. En ese sentido, cuestionó los discursos que, ante situaciones de explotación, terminan preguntándose por qué los padres no cuidaron a sus hijos o por qué las instituciones no actuaron antes, en lugar de poner en primer plano a quienes presuntamente cometieron los delitos.

“Protegerlas porque lo necesitan”

La integrante del Consultorio Jurídico insistió en que la prioridad debe ser garantizar la protección de las víctimas durante el proceso judicial. La reserva de sus identidades responde precisamente a esa necesidad.

“Protegerlas porque lo necesitan”, afirmó, al explicar la importancia de preservar la identidad de las personas afectadas.

La investigación, señaló, todavía se encuentra en una etapa inicial y queda un camino importante por recorrer. Por eso, consideró prematuro extraer conclusiones definitivas sobre el funcionamiento de las instituciones involucradas.

Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de que el avance de las actuaciones permita identificar nuevas víctimas y nuevos imputados.

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