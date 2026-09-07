Justicia condenó al "Pelón" a 45 años de prisión

En una de las audiencias de la Justicia, el fiscal Fernando Valerio, llegó a llamar José Carlos Machado -alias "El Pelón"- como un “asesino serial”, puesto que era un delincuente conocido por la Policía por sus antecedentes como homicida desde su adolescencia.
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El mote le cabe según el fiscal, porque si se pudiera agrupar por características delictivas, la del Pelón es que "no duda en pasar por encima de la vida humana cuando quiere obtener un bien".
En ese sentido, el nombre del Pelón trascendió el año pasado en la opinión pública el pasado 15 de setiembre, cuando asesinó a Thalía Tuvi, una enfermera de 26 años que se encontraba en Playa Verde dentro de un auto cuando fue abordada por el Pelón y otro hombre.
La joven se resistió al robo y fue asesinada por el Pelón, mientras que al hombre que la acompañaba le robaron el celular.
Tra una intensa búsqueda de la dupla de asesinos, el Pelón fue arrestado en Mendoza Chico (Florida).
Máxima condena para el Pelón
En la audiencia celebrada este lunes, la Justicia dictó la sentencia en contra de Machado por los delitos de homicidio especialmente agravado por el concurso, dos ilícitos de rapiña muy especialmente agravada y otro por porte de arma de fuego agravado por reincidencia.
Tras el pedido de la Fiscalía, el Pelón fue condenado a una pena de 30 años de prisión más 15 de medidas accesorias.
Por la envergadura de los delitos, Machado no podrá redimir pena y deberá cumplir la totalidad de la pena en la cárcel.