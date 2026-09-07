Justicia condenó al "Pelón" a 45 años de prisión

La joven se resistió al robo y fue asesinada por el Pelón, mientras que al hombre que la acompañaba le robaron el celular.

Tra una intensa búsqueda de la dupla de asesinos, el Pelón fue arrestado en Mendoza Chico (Florida).

Máxima condena para el Pelón

En la audiencia celebrada este lunes, la Justicia dictó la sentencia en contra de Machado por los delitos de homicidio especialmente agravado por el concurso, dos ilícitos de rapiña muy especialmente agravada y otro por porte de arma de fuego agravado por reincidencia.

Tras el pedido de la Fiscalía, el Pelón fue condenado a una pena de 30 años de prisión más 15 de medidas accesorias.

Por la envergadura de los delitos, Machado no podrá redimir pena y deberá cumplir la totalidad de la pena en la cárcel.