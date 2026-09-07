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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Campeonato Uruguayo

¿Cómo están las posiciones?

Campeonato Uruguayo: Liverpool lidera el Clausura, Peñarol la Anual y dos equipos se hunden

Se fue la quinta fecha del Torneo Clausura con resultados que movieron la estantería tanto en la tabal Anual como en el descenso.

Liverpool pelea el Clausura.

Liverpool pelea el Clausura.

 @LiverpoolFC1915
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Con la victoria de Progreso ante Albion, finalizó la quinta fecha del Torneo Clausura que sigue teniendo a Liverpool como el líder. En cuanto al Campeonato Uruguayo, Peñarol recuperó la Anual mientras que en el descenso, Danubio está hundido, Cerro respira y Progreso quiere el milagro.

La tabla del Clausura atraviesa un momento de gran paridad. Liverpool derrotó a Boston River y sigue en lo más alto, perseguido por apenas una unidad por MC Torque que debe un partido y tiene puntaje perfecto. Además, Cerro derrotó a Racing y quedó a tres unidades del liderazgo.

En cuánto a la tabla Anual, lo destacado es que Peñarol volvió a recuperar el liderazgo luego de su goleada ante Danubio y la derrota de Cerro a manos del equipo albiceleste. Deportivo Maldonado, por su parte, se hizo fuerte de local, venció a Wanderers e igualó la línea del cervecero como escolta.

Además, Juventud se lo igualó en la hora a Nacional que sigue dejando pasar posibilidades de crecer en las tablas; mientras que Central Español consiguió un empate agónico ante Defensor Sporting que hace varios meses que no logra sumar de a tres.

En el descenso la cosa está realmente entreverada. Danubio está hundido y Progreso comienza a acercarse. Además, Cerro superó a Wanderers en el promedio y respira levemente mientras que se encienden las alarmas en Albion y Cerro Largo.

La quinta fecha del Clausura

Resultado

  • MC Torque 2-1 Cerro Largo
  • Danubio 0-4 Peñarol
  • Deportivo Maldonado 2-0 Wanderers
  • Cerro 1-0 Racing
  • Central Español 1-1 Defensor Sporting
  • Nacional 2-2 Juventud
  • Liverpool 1-0 Boston River
  • Albion 0-1 Progreso

Posiciones Clausura

  1. Liverpool - 13
  2. MC Torque - 12 (-1)
  3. Cerro - 10
  4. Racing - 8
  5. Deportivo Maldonado - 8
  6. Juventud - 8
  7. Boston River - 8
  8. Peñarol - 7 (-1)
  9. Nacional - 7
  10. Wanderers - 7
  11. Progreso - 6
  12. Cerro Largo - 4
  13. Central Español - 4
  14. Danubio - 2
  15. Defensor Sporting - 2
  16. Albion - 0

Tabla Anual

  1. Peñarol - 50 (-1)
  2. Deportivo Maldonado - 49
  3. Racing - 49
  4. MC Torque - 47 (-1)
  5. Liverpool - 42
  6. Nacional - 42
  7. Wanderers - 42
  8. Central Español - 37
  9. Albion - 34
  10. Cerro Largo - 32
  11. Juventud - 31
  12. Boston River - 30
  13. Defensor Sporting - 29
  14. Cerro - 28
  15. Danubio - 24
  16. Progreso - 22

Descenso: Progreso 0.953 (61 pts), Danubio 1.047 (67 pts), Wanderers 1.141 (73 pts), Cerro 1.156 (74 pts).

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