Campeonato Uruguayo: Liverpool lidera el Clausura, Peñarol la Anual y dos equipos se hunden

Además, Juventud se lo igualó en la hora a Nacional que sigue dejando pasar posibilidades de crecer en las tablas; mientras que Central Español consiguió un empate agónico ante Defensor Sporting que hace varios meses que no logra sumar de a tres.
En el descenso la cosa está realmente entreverada. Danubio está hundido y Progreso comienza a acercarse. Además, Cerro superó a Wanderers en el promedio y respira levemente mientras que se encienden las alarmas en Albion y Cerro Largo.
La quinta fecha del Clausura
Resultado
- MC Torque 2-1 Cerro Largo
- Danubio 0-4 Peñarol
- Deportivo Maldonado 2-0 Wanderers
- Cerro 1-0 Racing
- Central Español 1-1 Defensor Sporting
- Nacional 2-2 Juventud
- Liverpool 1-0 Boston River
- Albion 0-1 Progreso
Posiciones Clausura
- Liverpool - 13
- MC Torque - 12 (-1)
- Cerro - 10
- Racing - 8
- Deportivo Maldonado - 8
- Juventud - 8
- Boston River - 8
- Peñarol - 7 (-1)
- Nacional - 7
- Wanderers - 7
- Progreso - 6
- Cerro Largo - 4
- Central Español - 4
- Danubio - 2
- Defensor Sporting - 2
- Albion - 0
Tabla Anual
- Peñarol - 50 (-1)
- Deportivo Maldonado - 49
- Racing - 49
- MC Torque - 47 (-1)
- Liverpool - 42
- Nacional - 42
- Wanderers - 42
- Central Español - 37
- Albion - 34
- Cerro Largo - 32
- Juventud - 31
- Boston River - 30
- Defensor Sporting - 29
- Cerro - 28
- Danubio - 24
- Progreso - 22
Descenso: Progreso 0.953 (61 pts), Danubio 1.047 (67 pts), Wanderers 1.141 (73 pts), Cerro 1.156 (74 pts).