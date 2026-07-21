Tigre bailó y goleó a Nacional que se retiró bajo una lluvia de insultos

La segunda mitrad, iba a tener de arranque, una nueva mala noticia para Nacional. A los 49 minutos, Zuculini le dio una dura patada a Martínez estando amonestado, el árbitro le mostró la segunda amarilla y dejó al tricolor con diez futbolistas.

Tigre manejó a gusto la pelota y dinámica del partido a lo largo de toda la segunda mitad. Ya cuando el reloj marcaba el minuto 90, una jugada colectiva espectacular, con una gran cantidad de toques, terminó con un golazo. Moreno recibió en la puerta del área, ejecutó un taco maravilloso para que Elías Cabrera saque un remate maravilloso desde afuera del área, bajándole el telón al partido y tal vez a la serie.

Bajo una lluvia de insultos y silbidos, se retiró el plantel de Nacional que quedó al borde de la eliminación y estiró el pésimo momento futbolístico que atraviesa y parece no tener levante. Tigre le hizo precio y definirá la clasificación a octavos de final de la Sudamericana en Victoria.

Nacional

Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates (45' Agustín Rogel), Francisco Calvo, Camilo Candido; Bruno Zuculini, Luciano Boggio (80' Lucas Rodríguez), Agustín Dos Santos; Baltasar Barcia (45' Tomás Verón Lupi), Maximiliano Silvera (45' Pavel Núñez), Maxi Gómez.

DT: Jorge Bava

Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui (85' Tiago Serrago), Jalil Elías, Bruno Leyes (27' Martín Garay), Gonzalo Martínez (80' Elías Cabrera); Santiago López (85' Sebastián Medina), Ignacio Russo (85' Alfio Oviedo).

DT: Diego Dabove