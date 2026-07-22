Ministerio del Interior relevó a la cúpula de Sanidad Policial

Según informaron fuentes del Ministerio del Interior, citadas por Telenoche (Canal 4), el próximo director de Sanidad Policial será un funcionario policial y no un médico.

Razones del Ministerio del Interior

Trascendió desde la cartera que el cese fue por “razones de servicio”, aunque no se dieron mayores detalles. Las fuentes indicaron que el objetivo es buscar "un perfil policial en la dirección".

Por su parte, el sindicato policial (Sipolna) hizo saber que "no comparte" el relevo de las autoridades. "Para nosotros la dirección de Sanidad Policial debe estar en manos de un especialista de la salud y no de un policía de carrera", dijo el dirigente de Sipolna, Charles Cubilla a la prensa.

"No estamos de acuerdo en que se coloque en la dirección de Sanidad Policial a un oficial de policía porque consideramos que ahí tiene que ir un médico con carrera de administración hospitalaria, que tenga conocimientos para gerenciar", marcó Cubilla.