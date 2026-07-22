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Ministerio del Interior relevó a la cúpula de Sanidad Policial

Según se indicó, la cartera busca un perfil más policial para la dirección del área de sanidad de la institución.

Cambios en el Hospital Policial dispuso el Ministerio del Interior.

Cambios en el Hospital Policial dispuso el Ministerio del Interior.

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El Ministerio del Interior resolvió este martes relevar a la cúpula de Sanidad Policial, con la salida de las principales autoridades del área y la designación de un nuevo director.

De esta manera, la directora del Hospital Policial, Verónica Pérez, dejará el cargo, al igual que el director de Sanidad Policial, Julio Rappa, y la subdirectora técnica, Dahiana Farto.

Tanto Rappa, que es cirujano, como la internista Pérez y la enfermera con máster en Gestión de Recursos Humanos, Dahiana Farto, ingresaron en 2023. De acuerdo a lo informado por la cartera, los jerarcas permanecerán hasta el 1 de agosto.

Según informaron fuentes del Ministerio del Interior, citadas por Telenoche (Canal 4), el próximo director de Sanidad Policial será un funcionario policial y no un médico.

Razones del Ministerio del Interior

Trascendió desde la cartera que el cese fue por “razones de servicio”, aunque no se dieron mayores detalles. Las fuentes indicaron que el objetivo es buscar "un perfil policial en la dirección".

Por su parte, el sindicato policial (Sipolna) hizo saber que "no comparte" el relevo de las autoridades. "Para nosotros la dirección de Sanidad Policial debe estar en manos de un especialista de la salud y no de un policía de carrera", dijo el dirigente de Sipolna, Charles Cubilla a la prensa.

"No estamos de acuerdo en que se coloque en la dirección de Sanidad Policial a un oficial de policía porque consideramos que ahí tiene que ir un médico con carrera de administración hospitalaria, que tenga conocimientos para gerenciar", marcó Cubilla.

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