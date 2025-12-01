El Partido Nacional presentará 35 propuestas sobre crimen organizado, narcotráfico y homicidios

Hizo hincapié en que "la seguridad pública es el tema más importante en el Uruguay", y expresó la preocupación de su partido por los homicidios.

Las medidas están basadas en un informe realizado por Antía y Terra, quienes participaron del diálogo político con el gobierno por el plan nacional de seguridad. "Hemos sido muy críticos de la poca importancia política que el Ministerio le dio a ese ámbito. Los referentes políticos del Ministerio no han participado como hubiéramos querido y como reclamamos", advirtió el excandidato presidencial nacionalista.

"Obviamente, el gobierno es mano. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, porque es el tema más importante para la gente. Hasta ahora, el gobierno sigue elaborando un plan y nosotros esperando soluciones", apuntó.

Delgado recordó que desde el PN presentaron 17 proyectos de ley sobre seguridad que no se han tratado en el Parlamento.

Reunión con Gandini por asuntos portuarios

El directorio blanco también recibió este lunes al director -por la oposición- de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, quien intercambió sobre la situación del puerto de Montevideo y su importancia.

Delgado habló de "restricciones" en el puerto por "decisiones sindicales que lo condicionan en sus costos y en su confiabilidad como imagen internacional del Uruguay".

El directorio aprobó la gestión de Gandini y los dirigentes blancos se comprometieron a realizar un seguimiento político de temas considerados importantes como costos y tarifas portuarias, operatividad del puerto vinculada al tema sindical y el dragado del canal de acceso a 14 metros. Delgado expresó su preocupación porque aún no se ha implementado el acuerdo -plasmado en la anterior administración. "Para nosotros es absolutamente importante", sostuvo Delgado.