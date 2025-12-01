Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política propuestas | Partido Nacional | Álvaro Delgado

"Necesarias e imprescindibles"

El Partido Nacional presentará 35 propuestas sobre crimen organizado, narcotráfico y homicidios

Enrique Antía y Matías Terra entregarán las propuestas al Ministerio del Interior. Según Álvaro Delgado son "necesarias" e "imprescindibles" para la seguridad.

Directorio del Partido Nacional anunció presentación de propuestas en seguridad.

Directorio del Partido Nacional anunció presentación de propuestas en seguridad.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Directorio del Partido Nacional (PN) analizó este lunes 1° de diciembre un paquete de 35 propuestas en materia de seguridad que presentará a la opinión pública y al gobierno, a través del Ministerio del interior, por parte de los promotores, Enrique Antía y Matías Terra.

El presidente del directorio, Álvaro Delgado, adelantó que son medidas concretas vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico y los homicidios, la inversión en tecnología y la prevención y represión del delito y el respaldo a la Policía.

Delgado: "La seguridad pública es el tema más importante en el Uruguay"

Delgado remarcó que son "propuestas necesarias" e "imprescindibles" para "tratar de encauzar el principal problema que tiene la sociedad y la carencia más importante que tiene el gobierno que son las políticas en seguridad".

Hizo hincapié en que "la seguridad pública es el tema más importante en el Uruguay", y expresó la preocupación de su partido por los homicidios.

Las medidas están basadas en un informe realizado por Antía y Terra, quienes participaron del diálogo político con el gobierno por el plan nacional de seguridad. "Hemos sido muy críticos de la poca importancia política que el Ministerio le dio a ese ámbito. Los referentes políticos del Ministerio no han participado como hubiéramos querido y como reclamamos", advirtió el excandidato presidencial nacionalista.

"Obviamente, el gobierno es mano. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, porque es el tema más importante para la gente. Hasta ahora, el gobierno sigue elaborando un plan y nosotros esperando soluciones", apuntó.

Delgado recordó que desde el PN presentaron 17 proyectos de ley sobre seguridad que no se han tratado en el Parlamento.

Reunión con Gandini por asuntos portuarios

El directorio blanco también recibió este lunes al director -por la oposición- de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, quien intercambió sobre la situación del puerto de Montevideo y su importancia.

Delgado habló de "restricciones" en el puerto por "decisiones sindicales que lo condicionan en sus costos y en su confiabilidad como imagen internacional del Uruguay".

El directorio aprobó la gestión de Gandini y los dirigentes blancos se comprometieron a realizar un seguimiento político de temas considerados importantes como costos y tarifas portuarias, operatividad del puerto vinculada al tema sindical y el dragado del canal de acceso a 14 metros. Delgado expresó su preocupación porque aún no se ha implementado el acuerdo -plasmado en la anterior administración. "Para nosotros es absolutamente importante", sostuvo Delgado.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar