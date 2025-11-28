Seguridad: el Ministerio del Interior estrenó el primer tótem de emergencia 911.

El Ministerio del Interior presentó en Ciudad Vieja el primer tótem de emergencia del país, un dispositivo conectado directamente al 911 que busca fortalecer la seguridad en espacios públicos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Desde el Ministerio del Interior, explicaron que el nuevo artefacto tiene un botón de alerta que al ser activado genera un aviso inmediato al Centro de Comando Unificado (CCU). Desde allí se despliega el móvil policial más cercano para asistir a la persona que realiza el llamado, ya sea víctima o testigo. Al mismo tiempo, el equipo emite una sirena disuasoria para advertir sobre la situación.
Estos tótems están diseñados para ubicarse en la vía pública y permitir una comunicación directa con la Policía. Cuentan con cámaras con visión de 360 grados, sirena y luz móvil para generar alertas cuando sea necesario. Según anunció la cartera, el de Ciudad Vieja será el primero de cinco dispositivos que se instalarán en puntos estratégicos de Montevideo.
Plan de seguridad
Las autoridades destacaron que esta tecnología se integra al plan de seguridad que se desarrolla en coordinación con los gobiernos departamental y municipal, con el objetivo de mejorar la atención a vecinos y turistas.
La Directora del Área TIC del Ministerio del Interior, Alejandra Álvarez, informó que el equipo permanecerá en fase de prueba durante 48 horas y luego quedará operativo, con atención disponible las 24 horas y respuesta inmediata.
Por su parte, el director del CCU, Víctor Torres, explicó que cada comunicación que ingresa desde estos puntos seguros se atiende con prioridad. “No solo recibimos la llamada; también visualizamos las cámaras del tótem y las cámaras circundantes”, indicó.
El Ministerio del Interior prevé que estos nuevos dispositivos contribuyan a la prevención, disuasión e investigación de delitos, como parte de las tecnologías incorporadas para mejorar la seguridad pública.
Inauguración y estreno
La inauguración tuvo lugar frente a Plaza Matriz y contó con la participación del ministro del Interior, Carlos Negro; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria; el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya; el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo; el Jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito; el director general del Centro de Comando Unificado, Víctor Torres; el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Victor Abal; la Directora de proyectos del Área Tics del Ministerio del Interior, Alejandra Álvarez, entre otras autoridades ministeriales y municipales.
En esta instancia, las autoridades presentes realizaron una demostración deñdispositivo.