Seguridad: el Ministerio del Interior estrenó el primer tótem de emergencia 911.

Plan de seguridad

Las autoridades destacaron que esta tecnología se integra al plan de seguridad que se desarrolla en coordinación con los gobiernos departamental y municipal, con el objetivo de mejorar la atención a vecinos y turistas.

La Directora del Área TIC del Ministerio del Interior, Alejandra Álvarez, informó que el equipo permanecerá en fase de prueba durante 48 horas y luego quedará operativo, con atención disponible las 24 horas y respuesta inmediata.

Por su parte, el director del CCU, Víctor Torres, explicó que cada comunicación que ingresa desde estos puntos seguros se atiende con prioridad. “No solo recibimos la llamada; también visualizamos las cámaras del tótem y las cámaras circundantes”, indicó.

El Ministerio del Interior prevé que estos nuevos dispositivos contribuyan a la prevención, disuasión e investigación de delitos, como parte de las tecnologías incorporadas para mejorar la seguridad pública.

Inauguración y estreno

La inauguración tuvo lugar frente a Plaza Matriz y contó con la participación del ministro del Interior, Carlos Negro; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria; el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya; el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo; el Jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito; el director general del Centro de Comando Unificado, Víctor Torres; el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Victor Abal; la Directora de proyectos del Área Tics del Ministerio del Interior, Alejandra Álvarez, entre otras autoridades ministeriales y municipales.

En esta instancia, las autoridades presentes realizaron una demostración deñdispositivo.